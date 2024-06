Von Sarah Eiselt

Wiesloch. Auch in diesem Jahr heißt es wieder rauf aufs Fahrrad: So findet von Sonntag, 23. Juni, bis zum 13. Juli die Stadtradel-Aktion statt, an der sich viele Städte und Gemeinden in der Region beteiligen. Bei dem Wettbewerb, zu dessen Teilnahme alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, sollen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Die Menschen sollen stärker fürs Radfahren begeistert und motiviert werden, das Auto öfter stehenzulassen. In Wiesloch finden viele gemeinsame Radel-Aktionen statt, die hier nachfolgend in einer Übersicht zusammengestellt sind.

> Zu einer Sternfahrt nach Heidelberg mit anschließender Fahrrad-Demo nach Mannheim lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) ein: Beginn ist am Sonntag, 23. Juni, als Auftakt des Stadtradelns. Die Fahrt beginnt um 9 Uhr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf und führt über die alte B 3 nach Heidelberg.

> Das Verkehrsgespräch des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) findet am Dienstag, 25. Juni, im Wieslocher Freihof, Freihofstraße 2, statt. Dabei wird sich alles rund um das Thema "Mit dem Rad zur Arbeit" drehen.

> Das Feierabendradeln, veranstaltet vom ADFC, findet immer donnerstags statt und darf auch während des Stadtradelns nicht fehlen: Am 27. Juni geht es gemütlich durch den Schwetzinger Hardt, am 4. Juli hügelig durch den Kraichgau. Bei der dritten Fahrt am 11. Juli wird nach Zuzenhausen zum Dachsenfranz geradelt. Startpunkt ist immer um 18 Uhr an der Stadtbibliothek Wiesloch, Gerbersruhstraße 41.

> Zu einem "Fahrrad-Kino" im Gerbersruhpark lädt der ADFC am Samstag, 29. Juni, ab 21 Uhr ein: Mit insgesamt acht Rädern soll dabei Strom für den Filmprojektor produziert werden. Wer nicht selbst den Kinofilm durch Muskelkraft zum Laufen bringen möchte, ist aber trotzdem dazu eingeladen, es sich mit Verpflegung sowie eigenen Sitzgelegenheiten wie Decken im Park bequem zu machen. Der Film hierfür wird noch bekannt gegeben.

> Eine Fahrradcodieraktion bietet der ADFC am Sonntag auf dem Adenauerplatz in der Innenstadt an: Interessierte können zwischen 11 und 14 Uhr sowohl Räder als auch die Akkus von E-Bikes registrieren lassen, was auf mögliche Diebe abschreckend wirken soll.

> Zu einer Rennradtour und einer Graveltour lädt der Radsportclub Wiesloch ein. So geht es am Sonntag, 30. Juni, zu einer zweistündigen Rennradtour mit 50 Kilometern pro Stunde um 9 Uhr durch die Ebene und endet mit kleineren Hügeln. Etwas ruhiger soll es am Samstag, 6. Juli, bei der Graveltour über Feld- und Waldwege im Kraichgau werden: Zur ebenfalls zweistündigen Fahrt, diesmal mit knapp 40 Kilometern pro Stunde, geht es um 13 Uhr los. Startpunkt ist jeweils das Veloland Brand in der Hauptstraße 176.

> Eine Radexkursion mit dem Thema "Radachsen" führt über das Gelände der Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM). Gemeinsam mit dem VCD und der Wieslocher Stadtverwaltung können Interessierte am Dienstag, 2. Juli, den geplanten HDM Digital Campus und das Werksgelände befahren. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr beim HDM Ersatzteilzentrum im Gutenbergring 55, gegenüber der Haltstelle HDM Ausbildungszentrum.

> Beim "Radeln mit dem OB" können alle Radfahrinteressierten auch in diesem Jahr wieder mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Montag, 8. Juli, vom Marktplatz vor dem Rathaus in Wiesloch aus zu einer etwa 20 Kilometer langen Tour durch die nahe Umgebung aufbrechen.

> Die Tagestour des ADFC läutet den Abschlusstag der Stadtradel-Aktion ein: Am Samstag, 13. Juli, führt die Leimbachroute von Hoffenheim nach Brühl. Treffpunkt ist am Gleis 1 am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Um Anmeldung unter wiesloch-walldorf.adfc.de wird gebeten.

> Das Sommernachtsradeln krönt den Abend des 13. Julis: Veranstaltet vom Veloland Brand wird zum Sammeln der letzten Kilometer mit Knicklichtern, lauten Klingeln und der Musikbox am Fahrrad aufgerufen. Start ist um 21 Uhr im Gerbersruhpark.

> Zur "Fahrrad-Rallye" sind über den gesamten Zeitraum Kinder und Jugendliche eingeladen, Vieles im Stadtgebiet mit dem Rad zu entdecken. Im Rathaus, bei Bergmeier Bikes und Veloland Brand können die Rallye-Zettel noch bis Dienstag, 16. Juli, gegen ein "Goodie" eingetauscht werden. Dies dient als Anreiz dienen, sich am Stadtradeln zu beteiligen. Unter allen richtig ausgefüllten Zetteln gibt es zusätzlich noch die Chance auf tolle Preise.

Info: Mit der kostenfreien Stadtradel-App können die Teilnehmenden die geradelten Strecken aufzeichnen: Möglich mithilfe eines globalen Positionsbestimmungssystems (GPS). Diese Kilometer werden dann dem Team und der Kommune gutgeschrieben. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/wiesloch