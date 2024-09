Baiertal. (kbw) Gleich zweimal haben Kriminelle in den vergangenen Wochen die katholische Kirche St. Gallus in Baiertal heimgesucht, um Regenfallrohre zu entwenden. Das teilte ein Vertreter des Pfarrgemeinderats mit, das Polizeipräsidium Mannheim bestätigte den Sachverhalt.

Die unbekannten Täter schlugen demnach erstmals in der Nacht vom 15. auf den 16. August zu. Nach Polizeiangaben nahmen sie dabei vier der Regenfallrohre mit. Mehrere Wochen später, am 8. September, stellten Mitglieder der Kirchengemeinde dann fest, dass sich erneut jemand am Kirchengebäude zu schaffen gemacht hatte: zwei Rohre seien abmontiert worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Täter hätten ihre Beute aber nicht mitgenommen, sondern die Rohre vor Ort liegenlassen. Das Polizeirevier Wiesloch ermittele in den beiden Fällen, ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sei relativ wahrscheinlich, sagte der Polizeisprecher.

Der Vertreter der Kirchengemeinde sagte gegenüber der RNZ, die Halterungen für die beiden Rohre, die zuletzt entfernt, aber nicht mitgenommen wurden, seien schon beim ersten Versuch aufgeschraubt worden. Möglicherweise hätten die Täter beim zweiten Besuch ihr Werk vollenden wollen, seien aber gestört worden. Der Materialschaden liege zwar nur bei einigen Hundert Euro. Die katholische Kirchengemeinde rechnet aber mit Kosten zur Reparatur im vierstelligen Bereich.

Derartige Vorfälle häufen sich in der Region. Ende August stahlen Diebe Blitzableiter und Regenfallrohre an der katholischen Kirche St. Cäcilia in Mühlhausen. Auch an einer Kirche in Wiesenbach ereignete sich diesen Sommer ein derartiger Diebstahl.

Für Aufsehen sorgte eine Diebstahlserie auf dem Walldorfer Friedhof, bei der unbekannte Grabschmuck und Gedenktafeln entwendeten. Auch auf anderen Friedhöfe in der weiteren Umgebung gab es solche Vorfälle. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter das Metall auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollen.