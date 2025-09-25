Donnerstag, 25. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

Politiker sammeln Ideen zur Rettung der Biwu

Die Rathauschefs und Abgeordneten besprachen mögliche Lösungen für die Beschäftigungsinitiative.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 17 Sekunden
Rathaus Wiesloch
Das Wieslocher Rathaus. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (kbw) Die Suche nach Lösungen zum Erhalt der Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung (Biwu) geht weiter. Jüngst hat zu dem Thema ein Treffen stattgefunden, an dem neben Oberbürgermeister Dirk Elkemann der Walldorfer Rathauschef Matthias Renschler, die Landtagsabgeordnete Christiane Staab (CDU) sowie der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (SPD) teilnahmen.

Über den

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.