Von Armen Hesse

Wiesloch/Rauenberg. Für die Dauer einer Stunde ist am gestrigen Dienstag der Strom in einem Großteil der Kernstädte von Wiesloch und Rauenberg sowie im Ortsteil Wiesloch-Frauenweiler ausgefallen. Die Ursache sei wahrscheinlich ein technischer Defekt gewesen, wie der Stromversorger Netze-BW mitteilte.

Um 8.54 Uhr gingen die ersten Meldungen ein, der Störungsmelder des Stromversorgers Netze-BW informierte: "Störung bekannt". Kurz darauf meldete auch die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes die Störung, ebenso wie die Integrierte Leitstelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. Zwar hätten um kurz nach 10 Uhr wieder alle Gebäude Strom gehabt, teilte Netze-BW mit. Darüber, wie lange die Störung andauern könnte, hatte zuvor allerdings jede Information gefehlt.

"Die Lage war unklar", verwies Julian Haupt, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rauenberg, auf Dialoge unter anderem in den sozialen Netzwerken. Es sei die Rede von einem möglichen Ausfall von 120 Minuten gewesen.

In den betroffenen Teilen Wieslochs funktionierten Festnetztelefone nicht mehr, die Stadt informierte zudem, dass auch Mobiltelefone betroffen sein könnten. Ähnlich verhielt es sich in Rauenberg. "Da das Festnetz betroffen war, hatten Teile der Bevölkerung – ohne Mobiltelefone – keine Möglichkeit mehr, Hilfe herbeizuholen", beschrieb Haupt die Situation.

Die Integrierte Leitstelle des Kreises empfahl aufgrund der unübersichtlichen Situation sogar, nur in Notfällen den Notruf zu wählen und die Leitungen freizuhalten sowie den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren.

Daher seien Notfall- und Infopunkte eingerichtet und kommuniziert worden, drei in Wiesloch, wie die Stadt informierte: am Penny-Parkplatz, am Schulzentrum bei der Realschule sowie an der Pforte des Psychiatrischen Zentrums. Dorthin sollten sich Betroffene im Falle eines Notfalls wenden können oder, um sich über die Lage zu informieren.

In Rauenberg veröffentlichte die Wehr vier Notfallpunkte, die eingerichtet worden waren. Sie hätten ohnehin vor Ort sein müssen, erklärte der Kommandant, und hätten die Standorte direkt eingerichtet. "Die Punkte standen bisher noch nicht fest", sagte Haupt auf Nachfrage.

Frankenäcker und Hohenaspen seien nicht betroffen gewesen. "Wir haben anhand der Stadtkarte geschaut, welche Bereiche keinen Strom haben, uns gefragt, wie wir das leisten können und vier Punkte gewählt, zu denen die Einwohner die gleichen Wege haben." Diese befanden sich an der ehemaligen Sparkasse, dem Kreisverkehr Märzwiesen, der Traubenapotheke und dem Lindenbaum an der Ecke Dielheimer- und Hauptstraße.

Die Wehr arbeite derzeit am "Konzept flächendeckender Stromausfall für Rauenberg", um in solchen Situationen schnell reagieren zu können. Überrascht sei man allerdings nicht gewesen, so Haupt. "Seit 1,5 Jahren sind die Feuerwehren angehalten, sich auf einen zweiwöchigen Stromausfall vorzubereiten und diesen aufzufangen."

Aus diesem Grund hätten sie alle vier Feuerwehrhäuser mit Netzersatzanlagen ausgestattet. "Das Konzept wird Baustein für Baustein entwickelt." Dass es nicht schneller gehe, liege daran, dass alles ehrenamtlich organisiert sei.

In der gestrigen Situation habe sich die Wehr entschieden, die Punkte schon jetzt einzurichten, damit es sich in der Bevölkerung herumspreche. "Wenn es nicht mehr nur konzeptionell ist, werden wir auch darüber informieren", sagte Haupt.

Letztlich sei der Stromausfall jedoch ohne größere Auswirkungen verlaufen, so der Netzbetreiber. Ein Defekt an einem Mittelspannungskabel in Rauenberg um 8.53 Uhr habe zu Folgefehlern an zwei weiteren Erdkabeln in Wiesloch und Frauenweiler geführt. Die Ursache sei nicht bekannt. Es lägen keine Informationen über Baggerarbeiten vor, so die Pressestelle. Allerdings könnten sie hierzu so lang keine gesicherten Angaben machen, bis die defekten Kabelstücke freigelegt seien.

Betroffen sei in Wiesloch das Gebiet zwischen Alter Heerstraße, Gerbersruhstraße, Hauptstraße und Bahnhofstraße gewesen; dazu etwa die Hälfte des Ortsteils Frauenweiler. In Rauenberg waren es annähernd drei Viertel des Ortes.

Ab 9.30 Uhr habe man die Stromversorgung durch Umschaltmaßnahmen schrittweise wiederherstellen können, bis um 10 Uhr wieder alles funktionierte. Im Laufe des Tages sollten die Fehlerstellen durch einen Messwagen lokalisiert und repariert werden. Mit weiteren Ausfällen rechneten sie nicht, so Netze-BW.

