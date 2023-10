Ludwig Sauer war Elkemanns stärkster Konkurrent

Von Timo Teufert

Wiesloch. Was haben Action-Schauspieler Chuck Norris, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und der Wieslocher Pfarrer Bernhard Pawelzik gemeinsam? Ihre Namen wurden von den Wählerinnen und Wählern bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in die sogenannte "Freie Zeile" auf dem Stimmzettel geschrieben. Für die Stadtverwaltung bedeutete das am Montag