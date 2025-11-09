Sonntag, 09. November 2025

Plus Wiesloch

Kettensägen-Künstler schuf eine Murmelbahn im Dämmelwald

Nahe des Spielplatzes ist ein Eichenstamm umgestaltet worden. Micha Reichert aus Mönchzell schnitzte Kaulquappe, Frosch und Eule.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Kettensägen ganz unterschiedlicher Größe setzte Künstler Micha Reichert ein, um den Stamm einer abgestorbenen Eiche im Wieslocher Dämmelwald in eine Murmelbahn zu verwandeln. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Die wird nicht verheizt, da machen wir etwas Schönes draus": Das dachte sich Förster Benno Künzig, als er im Wieslocher Dämmelwald eine Eiche fällen musste. Er engagierte Micha Reichert aus Mönchzell, der mit der Kettensäge umgeht wie andere mit Pinsel oder Stichel: Der Künstler schuf in den vergangenen Tagen eine Murmelbahn, die jetzt nahe

