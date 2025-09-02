Dienstag, 02. September 2025

Plus Wiesloch

Hochwasserschutz am Leimbach-Oberlauf schafft neue Lebensräume

Die Arbeiten des Landes sind in vollem Gange. Ein spezielles Augenmerk wird dabei auf den Artenschutz gelegt.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Im Rahmen des Hochwasserschutzes in Wiesloch macht das Land den Leimbach besser durchwanderbar. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Wenn Fische und andere Wasserlebewesen den Leimbach und den Waldangelbach in Wiesloch hinaufwandern möchten, können sie das erstmals seit Jahrhunderten: nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen nämlich. Und wie im RNZ-Gespräch mit Marcel Haußmann und Peter Schneider vom federführenden Regierungspräsidium Karlsruhe deutlich wurde, hat das

