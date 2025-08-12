Gefährlicher Baum im Wietalbad ist nun "entschärft"
Am Montag haben Baumpfleger den Silberahorn im Wietalbad zurückgeschnitten. Heute erfolgt noch die Kronensicherung.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Wenn alles gut geht, steht Mitte der Woche – pünktlich zu den heißen Tagen – im Wietalbad wieder die gesamte Liegewiese samt Spielplatz zur Verfügung.
Denn seit gestern ist die Firma Baum Braun aus Dielheim dabei, den Silberahorn im Bereich des Eingangsgebäudes des Freibades zurückzuschneiden und zu sichern. Im Laufe des heutigen
