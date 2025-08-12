Dienstag, 12. August 2025

zurück
Plus Wiesloch

Gefährlicher Baum im Wietalbad ist nun "entschärft"

Am Montag haben Baumpfleger den Silberahorn im Wietalbad zurückgeschnitten. Heute erfolgt noch die Kronensicherung.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Mit einem Hubsteiger und fünf Personen arbeiteten die Baumpfleger am Rückschnitt. So sah es gestern Nachmittag aus. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch. Wenn alles gut geht, steht Mitte der Woche – pünktlich zu den heißen Tagen – im Wietalbad wieder die gesamte Liegewiese samt Spielplatz zur Verfügung.

Denn seit gestern ist die Firma Baum Braun aus Dielheim dabei, den Silberahorn im Bereich des Eingangsgebäudes des Freibades zurückzuschneiden und zu sichern. Im Laufe des heutigen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.