Von Armen Begic

Wiesloch. Die Debatte um die Tuchbleiche könnte in die nächste Runde gehen. Denn in seiner jüngsten Sitzung entschied sich der Jugendgemeinderat der Stadt Wiesloch mehrheitlich für einen Antrag, der nun in den Gemeinderat eingebracht werden soll.

Gefordert wird, in der Tuchbleiche im kommenden Jahr eine Fahrradstraße einzurichten und die dafür