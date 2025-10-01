Wegen schlechter Finanzlage wird die Haushaltssperre verlängert
Die Finanzen sehen noch immer schlecht aus. Mit der Sperre sollen Belastungen und Zahlungsprobleme vermieden werden.
St. Leon-Rot. (arb) "Es sieht nicht besser aus", sagte St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger zur Finanzlage der Doppelgemeinde. Das sah auch die Mehrheit des Gemeinderats so und stimmte einer Verlängerung der Haushaltssperre bei Gegenstimmen der Grünen-Fraktion zu.
Erlassen hat der Gemeinderat die Sperre im April mit Befristung bis zum 31. August. Der im März verabschiedete
