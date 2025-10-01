Mosbach. (lah) Lücken und Optionen beleuchtete man beim Tag der Architektur u.a. in Mosbachs Altstadt. Eine Tourteilnehmerin befasste sich schon im Vorfeld besonders mit dem Thema. "Ich bin in Mosbach aufgewachsen und die Nichte von Uwe Krück", stellte sich die junge Architektin Kim Krück der Gruppe vor.

Für ihre Masterarbeit am Karlsruher KIT hat sie ein Thema aus ihrer Heimatstadt