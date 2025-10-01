Weinheim/Stuttgart. (web) Dem Vorfall in Weinheim folgt der Appell an Stuttgart: Peta ruft die Landesregierung dazu auf, den geplanten Hundeführerschein in Baden-Württemberg endlich umzusetzen. Die Tierrechtsorganisation sieht in der Attacke eines Hundes auf ein sieben Jahre altes Kind einen weiteren Beleg dafür, dass zu wenige Hundehalterinnen und Hundehalter mit ihrem Tier umgehen können.

