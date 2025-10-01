Mittwoch, 01. Oktober 2025

Neuer Hunde-Beißvorfall mit Kind ruft wieder Peta auf den Plan

Die Tierrechtsorganisation fordert nach der Bissverletzung eines Jungen erneut den Hundeführerschein.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 8 Sekunden
Ein Hund ist neugierig auf den RNZ-Fotografen. Damit die Tiere nicht anders reagieren, braucht es Fachwissen. Foto: Kreutzer

Weinheim/Stuttgart. (web) Dem Vorfall in Weinheim folgt der Appell an Stuttgart: Peta ruft die Landesregierung dazu auf, den geplanten Hundeführerschein in Baden-Württemberg endlich umzusetzen. Die Tierrechtsorganisation sieht in der Attacke eines Hundes auf ein sieben Jahre altes Kind einen weiteren Beleg dafür, dass zu wenige Hundehalterinnen und Hundehalter mit ihrem Tier umgehen können.

