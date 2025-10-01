Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Landgericht Heidelberg

Angeklagte dealten vornehmlich in Leimen

Kiloweise Drogen und eine Cannabisplantage: Vor dem Landgericht müssen sich sechs Männer wegen Rauschgifthandels verantworten.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Das Heidelberger Landgericht. Archiv-Foto: Dorn

Leimen/Heidelberg. (lesa) Saal 1 des Heidelberger Landgerichts ist ein großer Raum. Kein Wunder, werden doch dort die "großen" Fälle verhandelt, die üblicherweise auch viele Zuschauer verfolgen. Am Dienstag mussten im Justizgebäude mehr Sitzplätze geschaffen werden. Allerdings nicht im Zuschauerraum, sondern an der Anklagebank.

Das eigentliche Mobiliar reichte nämlich nicht für die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
