Plus Wiesloch

Das macht die Volkshochschule im neuen Semester

Eine neue Veranstaltungsreihe soll zum Diskutieren anregen. Es gibt viele Neuerungen, aber auch viel Bewährtes im Angebot.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Die neue Leiterin der Volkshochschule Südliche Bergstraße, Anna Gisbertz (sitzend, r.), stellte zusammen mit ihrem Team das Programm für das neue Semester vor. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (tt) "Mich reizt, die Bürger dazu zu animieren, über den Tellerrand zu schauen", sagt Anna Gisbertz, als sie das neue Semesterprogramm der Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS) vorstellt.

Die neue Leiterin der Bildungseinrichtung hat mit ihrem Team wieder ein umfangreiches Angebot auf die Beine gestellt und setzt dabei auch auf zahlreiche Neuerungen. Mit ihrer neu

