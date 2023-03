Auch im Stadtmarketing-Verein erkennt man die Dringlichkeit, jetzt aktiv zu werden: "Die derzeitige Situation ist für und Einzelhändler und Gastronomen noch ernster als die Corona-Pandemie. Die Kosten sind an vielen Stellen explodiert, während die Umsätze und die Frequenz nachgelassen haben. Das ist auch am Angebot in Wiesloch spürbar – da, wo Händler und Gastronomen aufgeben müssen, rückt selten ein vergleichbares Angebot nach", mahnt der Vorsitzende Uwe Dörner zum raschen Handeln.

Bei Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing freut man sich auf das nun beginnende Projekt und erhofft sich nicht nur wichtige Erkenntnisse, sondern auch gute und vor allem umsetzbare Vorschläge für eine attraktivere Wieslocher City. Oberbürgermeister Dirk Elkemann betonte gleichzeitig die Bedeutung der Umsetzung: "Für uns ist wichtig, das Konzept nicht nur für die Schublade zu erarbeiten, sondern auch aktiv zu werden. Hierfür ist am Ende entscheidend, selbst bei geringem finanziellem Spielraum Projekte auf den Weg bringen zu können und einen Beitrag zur Innenstadtentwicklung zu leisten."

Vervollständigt wird die Untersuchung durch eine Passantenbefragung in der Innenstadt, gefolgt von einer Online-Umfrage über die positiven und negativen Aspekte des Stadtzentrums im Frühjahr. Das Meinungsbild von Bürger und Besucher fließen gleichermaßen als wichtiger Gradmesser für die Attraktivität der Wieslocher Innenstadt in die Analyse ein.

Zum Start fand die Auftaktsitzung des Lenkungskreises statt, um die nächsten Schritte zu besprechen: Neben einer Analyse der Innenstadt vor Ort wird die digitale Sichtbarkeit der Unternehmen, der Verwaltung und des Stadtmarketings untersucht: "Wir schauen uns sowohl die ansässigen Unternehmen als auch die Leerstände und den öffentlichen Raum an. Darüber hinaus prüfen wir auch Webseiten und Social Media-Profile der Stadt, des Marketingvereins und von Unternehmen, um uns einen Eindruck von Kommunikation und Marketing zu verschaffen", erläuterte IHK-Innenstadtberater Timo Cyriax das Vorgehen.

Wiesloch. (tt) Die Stadt Wiesloch hat es sich zum Ziel gesetzt, ihr Stadtzentrum neu zu beleben. Zu diesem Zweck begann vor Kurzem die Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) – ermöglicht durch das Förderprogramm "Innenstadtberater" des Stuttgarter Wirtschaftsministeriums für Kommunen von 10.000 bis 50.000 Einwohnern. Nach einem Auftaktgespräch im November haben die Stadt Wiesloch und das Stadtmarketing gemeinsam eine Absichtserklärung für die weitere Zusammenarbeit mit der IHK unterzeichnet.

Nun stehen zunächst die Vorarbeiten an, bevor im Anschluss an den "Innenstadt-Check" in Workshops von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, den Unternehmen und der IHK gemeinsam Projekte für eine attraktivere Wieslocher City erarbeitet werden. Im Herbst sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.

Auch in Walldorf startet die IHK ihre Analyse: Bürgermeister Matthias Renschler und Petra Tognino, die Abteilungsleiterin Werbegemeinschaft im Gewerbeverein, haben die Absichtserklärung für die Innenstadtberatung bereits Anfang Februar unterzeichnet.