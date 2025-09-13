Samstag, 13. September 2025

Plus Wiesloch

Bei der Dreifaltigkeitskirche besteht Einsturzgefahr

In vielen Teilen des Gebäudes ist es jetzt schon gefährlich. Ein Verkauf des Areals ist geplant. Inventar und Glocken sollen eine neue Heimat finden.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
1968 eingeweiht, ist die Heilige-Dreifaltigkeits-Kirche in Wiesloch inzwischen stark in die Jahre gekommen. Foto: Deutsch

Von Diana Deutsch

Wiesloch. An einem schönen Sommerabend ist die katholische Dreifaltigkeitskirche ein Traum: Die Strahlen der versinkenden Sonne hüllen das Kirchenschiff in eine Symphonie aus Gelb-, Rot- und Orangetönen. Ein kleiner Vorgeschmack aufs Himmelreich.

Lange wird man das Spiel der Farben in der größten Wieslocher Kirche jedoch nicht mehr genießen können.

