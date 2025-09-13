Von Diana Deutsch

Wiesloch. An einem schönen Sommerabend ist die katholische Dreifaltigkeitskirche ein Traum: Die Strahlen der versinkenden Sonne hüllen das Kirchenschiff in eine Symphonie aus Gelb-, Rot- und Orangetönen. Ein kleiner Vorgeschmack aufs Himmelreich.

Lange wird man das Spiel der Farben in der größten Wieslocher Kirche jedoch nicht mehr genießen können.