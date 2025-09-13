Bei der Dreifaltigkeitskirche besteht Einsturzgefahr
In vielen Teilen des Gebäudes ist es jetzt schon gefährlich. Ein Verkauf des Areals ist geplant. Inventar und Glocken sollen eine neue Heimat finden.
Von Diana Deutsch
Wiesloch. An einem schönen Sommerabend ist die katholische Dreifaltigkeitskirche ein Traum: Die Strahlen der versinkenden Sonne hüllen das Kirchenschiff in eine Symphonie aus Gelb-, Rot- und Orangetönen. Ein kleiner Vorgeschmack aufs Himmelreich.
Lange wird man das Spiel der Farben in der größten Wieslocher Kirche jedoch nicht mehr genießen können.
