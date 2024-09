Wiesloch. (hds) Der Herbstmarkt in der Weinstadt ist seit vielen Jahren eine feste Institution, hat er sich doch weit über die Stadtgrenzen hinaus bei Gästen aus der ganzen Region einen Namen gemacht. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, lädt der Verein Stadtmarketing Wiesloch zu diesem traditionellen Markt mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Die Geschäfte werden am Sonntag von 13 bis

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote