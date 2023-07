Wiesloch. (hds) Es wurde viel gelacht und natürlich gab es für die sechs Mädchen der "Wiesel" beim Empfang bei Oberbürgermeister Dirk Elkemann auch viel Lob und Anerkennung, brachte das Sextett des Inklusionsteams der TSG Wiesloch doch von den "Special Olympics" in Berlin die Silbermedaille mit in die Weinstadt. Der Rathauschef bescheinigte den jungen Damen eine "reife Leistung in der Nationalmannschaft" und überreichte Beata, Natascha, Julia, Meike, Jasmin und Monika eine Ehrenurkunde für den Erfolg. Ebenfalls mit dieser Auszeichnung wurde das National-Trainerteam Sophia Schneeberger und Dany Restle, beide auch von der TSG, bedacht.

Das Finale ging zwar deutlich mit 3:16 gegen die Mannschaft aus Bangladesch verloren, aber bei den Damen überwog die Freude. Wie Trainerin Schneeberger berichtete, habe man elf Spiele innerhalb von sechs Tagen absolvieren müssen. "Es gab natürlich Klassifizierungspartien, insgesamt fünf an der Zahl", berichtete Schneeberger. Ziel war es, in diesen Spielen den jeweiligen Leistungsstand der Mannschaften herauszufinden, um so eine faire Einteilung zu gewährleisten. Als tolles Erlebnis bezeichneten alle den Einzug ins Stadion bei der Eröffnung der "Special Olympics". "Da kam Gänsehaut-Feeling auf", so die Trainerin.

Insgesamt war man zwölf Tage in Berlin, auch der Oberbürgermeister war zumindest für einige Tage mit vor Ort. Tausende Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt waren im Juni zu den Wettkämpfen für geistig und mehrfach Behinderte nach Berlin gereist. "Wir wollten euch jetzt bereits mit dieser Sonderehrung auszeichnen und nicht bis zur Sportlerehrung im nächsten Frühjahr warten", so Elkemann. Er war aber nicht nur wegen der "Wiesel" in Berlin mit dabei, sondern auch wegen der Mannschaft aus Jamaika, die in Wiesloch und Schwetzingen empfangen worden war. Die beiden Städte hatten als "Host-Towns" für das Team agiert.

Vom TSG-Vorstand gab es ebenfalls ein Geschenk. Manfred Walter überreichte einen Gutschein für den Holiday Park und gratulierte ebenfalls für die gezeigten Leistungen. Bereits direkt nach der Rückkehr des Teams hatte die TSG einen kleinen Empfang ausgerichtet.