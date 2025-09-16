Praxis in Horrenberg ist wieder wie gewohnt erreichbar
Der Grund für dem Ausfall war eine Störung bei der Telekom. Nun wurde der Telefonanbieter gewechselt.
Horrenberg. (kbw) Durchatmen in der Praxis von Hausarzt Matthias Schork in Horrenberg: Nach einem dreiwöchigen Ausfall des Festnetzanschlusses ist das Ärztehaus nun wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar, wie der Hausarzt der RNZ mitteilte. Der Grund sei aber nicht, dass es dem Telefonanbieter, der Deutschen Telekom, am Dienstag endlich gelang, die Störung zu beheben,
