Freitag, 07. November 2025

Plus Weiterhin geschlossen

Wie geht es mit dem Jugendzentrum in Ladenburg weiter?

Ringen um die Zukunft der "Kiste": Eine Auflösung oder Neuausrichtung des Fördervereins stehen im Raum.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Seit Juni ist das beliebte Jugendzentrum „Die Kiste“ nun schon geschlossen. Wie es weitergeht, und inwieweit der Förderverein sich in Zukunft beteiligen kann und wird, ist noch offen. Eine Wiedereröffnung bis Mitte 2026 wird angestrebt. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Jugendzentrum "Die Kiste" in Ladenburg bleibt weiterhin geschlossen. Während die Stadtverwaltung eine Neuausrichtung der Jugendarbeit entwickelt, steht der bisherige Trägerverein vor weitreichenden Entscheidungen über seine eigene Zukunft.

Seit Juni ist das Jugendzentrum wegen Krankheit und Kündigung geschlossen, und zufrieden mit der

