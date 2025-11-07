Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Jugendzentrum "Die Kiste" in Ladenburg bleibt weiterhin geschlossen. Während die Stadtverwaltung eine Neuausrichtung der Jugendarbeit entwickelt, steht der bisherige Trägerverein vor weitreichenden Entscheidungen über seine eigene Zukunft.

Seit Juni ist das Jugendzentrum wegen Krankheit und Kündigung geschlossen, und zufrieden mit der