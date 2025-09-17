Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Weinlese

Winzer hoffen auf wenig Regen

In Leimen ist die Weinlese in vollem Gange. Im historischen Vergleich beginnt die Ernte heute tendenziell etwas früher.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Von links: Marcus Müller und Matthias Müller bei ihren Rebstöcken. Foto: privat

Von Helena Trautmann

Leimen. Die Leimener Weingüter Seeger und Müller haben mit der Weinlese begonnen: Es ist die wichtigste Zeit im Jahr für Winzer – und die anstrengendste. Die RNZ hat mit beiden Winzern gesprochen.

Die Seegers werden die nächsten Wochen mit der Ernte beschäftigt sein. Das Weingut hat seine Rebstöcke hauptsächlich in Leimen unter und über dem

