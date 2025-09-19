Ludwig Mossau bewirbt sich in Bammental als Bürgermeister
Überraschung in Bammental: Noch vor Amtsinhaber Holger Karl kündigt der 31-jährige SPD-Mann seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl 2025 an.
Bammental. (cm) Für die Bürgermeisterwahl in Bammental im kommenden Frühjahr gibt es bereits den ersten bekannten Bewerber. Und das ist überraschend nicht der amtierende Bürgermeister Holger Karl (CDU), der sich noch nicht zu einer eventuellen erneuten Kandidatur geäußert hat, sondern Ludwig Mossau (SPD). Der 31-jährige Bammentaler arbeitet derzeit als stellvertretender Fachbereichsleiter für
