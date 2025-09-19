Bammental. (cm) Für die Bürgermeisterwahl in Bammental im kommenden Frühjahr gibt es bereits den ersten bekannten Bewerber. Und das ist überraschend nicht der amtierende Bürgermeister Holger Karl (CDU), der sich noch nicht zu einer eventuellen erneuten Kandidatur geäußert hat, sondern Ludwig Mossau (SPD). Der 31-jährige Bammentaler arbeitet derzeit als stellvertretender Fachbereichsleiter für

