Von Nicoline Pilz

Weinheim/Region. Dass die Volkshochschulen im Land einen hohen Stellenwert einnehmen, das hat Fritz Kuhn, der Vorsitzende des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg, bei seiner Eröffnungsrede der Verbandsversammlung in Filderstadt betont. Der Stuttgarter Ex-OB bezeichnete sie als "Orte der Demokratie, an denen die Grundwerte unserer Demokratie gelebt und gelernt werden".

Mit ihrem umfassenden Weiterbildungsangebot würden sie außerdem viel zu drängenden Aufgaben wie der Fachkräftesicherung beitragen. Deshalb müsse die Landesregierung im nächsten Landeshaushalt neben der Schule auch die Weiterbildung priorisieren.

"Bildung und Weiterbildung sind Menschenrechte", unterstreicht auch Cristina Ricca, die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße im Gespräch mit der RNZ. Finanziell sind deren Angebote trotz Kursgebühren und kommunaler Zuschüsse eine Herausforderung: Das müsse seine Zuschüsse anpassen – angefragt sind acht Millionen, die in den Doppelhaushalt eingestellt werden sollen, wie der Volkshochschulverband fordert.

Die VHS Badische Bergstraße legt für das kommende Herbst-/Winter-Semester wieder ein volles Programm mit insgesamt 515 Kursen plus Einzelveranstaltungen vor. Damit kommt die Bildungseinrichtung auf rund 600 Termine, "zugeschnitten auf Themen, die die Menschen bewegen", sagt Ricca. Das spiegeln die acht Bereiche der VHS wider, darunter Kurse zu den Themen Gesellschaft, Kultur und Gesundheit.

Wer sucht, der findet hier Angebote für Jung bis Alt und für alle Lebensbereiche. Allein drei Veranstaltungen nehmen Verbraucherfragen in den Blick: Es geht um Finanzbildung – Stichwort "Altersarmut" –, ein Check durch unabhängige Experten ist inklusive, um die Zukunftsfähigkeit von Elektroantrieben oder auch um die ungeliebte Steuererklärung für Senioren.

Weitere drei Veranstaltungen werden vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gefördert. Sie drehen sich ums saisonale und regionale Essen, um den ökologischen Fußabdruck und darum, wie man Lebensmittel nicht verschwendet.

Im Bereich "Junge VHS" sind Kinder und Jugendliche Zielgruppen breitgefächerter Themen. Es gibt hier einen Scratch-Online-Kurs unter der Überschrift "Programmieren macht Spaß", Näh- und Kochkurse sowie Lerncoaching und Prüfungsvorbereitung. Die VHS spricht jede Altersgruppe an: Senioren können ein Gedächtnistraining buchen, Angehörige von Demenzkranken einen ganzen Kompaktkurs.

Auch ein wichtiger Abschnitt: die Wechseljahre und wie man den hormonellen Wandel auf natürliche Weise durchlebt. "Im Sprachenbereich haben wir ganz viele Kurse – von Chinesisch bis Spanisch", teilt Ricca mit. Es gibt sogar "Latein für Anfänger" und die Möglichkeit, Kurse anzufragen, die nicht im Programm stehen.

Der Bereich "Berufliche Weiterbildung" vermittelt unter anderem Programmierkenntnisse und die Einführung in Künstliche Intelligenz und interaktive Projekte. Für Firmen finden sich maßgeschneiderte Angebote – ihr Einsatz in der Praxis, beispielsweise in der Stadtverwaltung – ist erprobt. Zertifikate der Einrichtung bestätigen die Teilnahme an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen. Wer auf dem Laufenden bleiben will, findet auf der Homepage www.vhs-bb.de alle Informationen zu Kursen, Anmeldung und Kosten.