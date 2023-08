Von Christina Schäfer

Weinheim. "Wir sind wieder da." Dr. Cristina Ricca ist die Zuversicht ins Gesicht geschrieben, als sie mit diesem Satz die Programmvorstellung der VHS Badische Bergstraße einleitet. Das Programm des kommenden Wintersemesters ist dick und hat es in sich. 831 Kurse sind darin erfasst. Damit, so sagt Ricca, sei man nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Und es sind nur die Kurse, die zum Redaktionsschluss feststanden. "Online gibt es schon weitere", freut sich die VHS-Leiterin darüber, dass sich das Angebot ständig erweitert. Erweiterung ist auch das Stichwort für die Bereiche. Hier hat das Bildungsinstitut an Neuerungen gearbeitet. So gibt es nun in Zusammenarbeit mit dem Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung BW (LNWBB) die Möglichkeit auf eine umfassende persönliche Beratung mit einem erfahrenen Coach.

"Wir möchten damit Orientierung geben für das Leben, wie auch den Beruf", erklärt Ricca. Diese mehrstündige Beratung ist für die Teilnehmenden kostenlos, Termine können individuell vereinbart und in Präsenz ebenso wie telefonisch oder online durchgeführt werden. Neu ist auch, dass die VHS das Thema Programmierung in den Fokus nimmt. Es sei gezielt ein Angebot für Jugendliche, die in den Kursen in der Programmiersprache Python etwa Spiele kreieren, erklärt VHS-Mitarbeiter Peter Liebe. Das Angebot soll im Rahmen der immer stärker werdenden Thematik der Künstlichen Intelligenz weiter intensiviert werden. Dazu hat die VHS die Stelle für Digitales Leben, IT und KI erhalten, die baldmöglichst besetzt werden soll. "Es ist ein Gebiet, auf dem wir viel lernen können", ist Ricca überzeugt.

Auch das macht für sie im Übrigen VHS aus: "Zu erkennen, wo geht es hin." Daraus leitet sich auch das Bildungsangebot ab, das an die Menschen gegeben wird. Und hier steht Digitalisierung hoch im Kurs. Ricca vergleicht die mit Alphabetisierung: "Beherrsche ich sie nicht, kann ich irgendwann nicht mehr teilnehmen." Diese Transformation zeigt sich auf dem Titelbild des neuen Programms: Roboterfinger trifft auf Menschenfinger. "Wir sind am Touchpoint", sagt Ricca.

Die VHS hält aber auch weiterhin ein breites Spektrum altbewährter Angebote bereit. 14 Fremdsprachen können erlernt werden, alle unterrichtet von Muttersprachlern mit pädagogischer Ausbildung. Teils gibt es hier Kompaktangebote, also Kurse an mehreren Wochenenden statt einmal in der Woche gestreckt auf zwei oder drei Monate. Es gibt Workshops im Bereich Gesundheit und Kunst, und auch die Sommerakademie mit einem Programm für Schülerinnen und Schüler ist neu aufgelegt worden.

Im Herbst startet zudem wieder eine Qualifizierung für Tageseltern, Plätze sind noch zu haben. Pädagogen können eine Weiterqualifizierung in diesem Bereich anstreben – der Kurs wird dann in zwei Wochenblöcken angeboten.

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung steht das Office Management mit diversen Kursen. Sie werden mit dem Xpert Business LernNetz durchgeführt, heißt: Am Ende des Kurses ist durch eine Prüfung der Erwerb von entsprechend anerkannten Zertifikaten möglich. Einen weiterhin großen Teil des Winterprogramms nehmen die Deutschkurse ein. "Die Anfrage wächst", sagt Ricca. Es seien in der vergangenen Zeit viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ukraine gewesen, nun erwarte man wieder vermehrt Menschen aus anderen Herkunftsländern.

Hier treten dann auch die altbekannten Probleme der Einrichtung wieder in Erscheinung: Zur Bedienung der Nachfrage fehlen der VHS Badische Bergstraße weiterhin sowohl Personal wie auch Räume.

Info: Das komplette Angebot gibt es unter www.vhs-bb.de.