Von Timo Teufert

Rauenberg. Die Gastronomie wurde Monika und Jürgen Menges in die Wiege gelegt: Während die Großmütter von Monika beide eine Wirtschaft betrieben und sie schon als Kind der Service faszinierte, wuchs Jürgen im elterlichen Hotel in Rauenberg auf und lernte dort früh die Abläufe kennen. Über 30 Jahre lang leiteten beide den Winzerhof in Rauenberg.