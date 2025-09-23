Von Günther Grosch

Weinheim. Wer wird’s? Das Geheimnis um die Identität der 78. Lützelsachsener Winzerkönigin war für Insider schon lange kein Geheimnis mehr gewesen. Wie schon die 52 Male zuvor wird mit Amely Stevens am Samstag, 4. Oktober, eine der bisherigen Prinzessinnen Nachfolgerin der bis dahin noch amtierenden Winzerkönigin.

Und wie ihre Vorgängerinnen wird