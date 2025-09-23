Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Weinheim

Winzerkönigin Amely I. übernimmt  am Samstag das Zepter

Prinzessin Amely Stevens rückt in das Amt der Winzerkönigin auf. Bei den Weinproduzenten ist das Winzerfest als Zubrot willkommen.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 27 Sekunden
Hinter dem Winzerfest steht der Verkehrs- und Heimatverein Lützelsachsen um Vorsitzende Sabine Zeiß-Stahl (r.) und deren Stellvertreterin Rita Niedermayer (l.) Sie stellten vor (v.l.): Prinzessin Katrin Roschlaub, Winzerkönigin Amely Stevens und Prinzessin Roxana Margarit-Puri. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. Wer wird’s? Das Geheimnis um die Identität der 78. Lützelsachsener Winzerkönigin war für Insider schon lange kein Geheimnis mehr gewesen. Wie schon die 52 Male zuvor wird mit Amely Stevens am Samstag, 4. Oktober, eine der bisherigen Prinzessinnen Nachfolgerin der bis dahin noch amtierenden Winzerkönigin.

Und wie ihre Vorgängerinnen wird

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.