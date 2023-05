Weinheim. (web) Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Es gibt eine "ausreichende Zahl" an Interessenten. Und eine erste, sich an formalen Kriterien orientierende Vorauswahl hat auch schon stattgefunden. Nun wird es ernst bei der Suche nach einem Nachfolger für den Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner. Der gibt sein Amt bekanntermaßen zum 1. August ab und tritt in den Ruhestand ein. "Unser Ziel ist weiterhin, das es auf diesem Posten einen möglichst nahtlosen Übergang gibt", erklärt Roland Kern, Pressesprecher der Stadt im RNZ-Gespräch. Aber natürlich komme es am Ende auch auf die ausgewählte Person und deren vorherigen Arbeitgeber an.

Mehr darf er nicht verraten. Nur so viel: Wichtige Beratungen hierzu finden im Personalausschuss statt, ohne Öffentlichkeit. Hier dreht sich die Debatte um die Frage, wer sich am 17. Mai im Gemeinderat vor aller Augen vorstellen darf, ehe dort die Wahl des Ersten Bürgermeisters erfolgt. Zur Erinnerung: Anders als der OB, der von den Bürgern gewählt wird, braucht der Erste Bürgermeister eine Mehrheit im Gemeinderat.

Wobei nicht gesagt ist, dass alle vom Ausschuss ausgewählten Kandidaten dort antreten. Wer sich keinen Sieg ausrechnet, will womöglich nicht, dass sein Name publik wird. Es dürfte aber als sicher gelten, dass es nach der "Mai-Sitzung" einen Fetzner-Nachfolger gibt. Übrigens: Der Einfachheit halber ist die RNZ hier beim Maskulinum geblieben. Sollte es Bewerberinnen geben, sei klargestellt, dass auch eine Erste Bürgermeisterin willkommen wäre!