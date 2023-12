Weinheim. (RNZ) Jetzt leuchten sie wieder, die historischen Gebäude in der Innenstadt. Das Alte Rathaus am Marktplatz mit Sternen vor einem tiefen blau, das Museum am Amtshausplatz und die Volkshochschule in der Bahnhofstraße. Unter dem Motto "Weinheimer Lichtblicke" hat sich das Stadtmarketing gemeinsam mit der Technikfirma Friedrich Events wieder darum gekümmert, dass die City in der Weihnachtszeit in Szene gesetzt wird, um ein besonderes Einkaufserlebnis zu vermitteln – ergänzend zu den vielen Hundert Lichtern der Weihnachtsbeleuchtung.

Besonderes Highlight: Die uralte Zeder am Schloss ist in leuchtend rotes Licht getaucht – ein erster Blickfang für alle, die in Richtung Marktplatz und Fußgängerzone fahren.

Das passt zur Eröffnung des Marktplatz-Weihnachtsmarkts am Donnerstag, 7. Dezember, um 17 Uhr. An den drei noch ausstehenden Adventswochenenden lockt das Budendorf dann immer ab Donnerstag (und Freitag ab 17 Uhr) sowie samstags und sonntags ab 13 Uhr. Der letzte Weihnachtsmarkt-Tag ist der 23. Dezember. Auf der kleinen Bühne treten Chöre auf, es gibt weitere Programmpunkte.

Auch Parkhaus hat länger offen

Überhaupt gibt sich die Stadt an den Adventssamstagen gastfreundlich, lebendige Weihnachtswichtel verteilen im Auftrag des Vereins "Lebendiges Weinheim" Zweiburgen-Gutscheine als Geschenk an die Kunden der Innenstadt. An allen Adventssamstagen ist der Stadtbusverkehr im Stadtgebiet kostenlos, aus den Ortsteilen, aber auch aus Hemsbach und Laudenbach. An den Wochenenden ist das Parkhaus Burgenpassage länger geöffnet, jeweils bis 21 Uhr.