Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist 10.30 Uhr. Der Verkehr rollt. Frank Weinreich steht an der Einmündung des Suezkanalwegs in die Bergstraße B3. Als sich von Norden her einige Autos über die B3 auf den Suezkanalweg zubewegen, schüttelt der Vorsitzende des ADFC-Weinheim den Kopf: Statt auf der Bundesstraße zu bleiben, biegt ein Gutteil der Pkw in die schmale Straße ein.