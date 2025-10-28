Shopping, Schneegefühle, Schnäppchen beim Sport 65-Skibasar
Damit die ganze Familie die Piste genießen kann. Trotz eher nassen Wetters wurde die Wintersaison eingeleitet.
Von Meike Paul
Weinheim. Zwischen bunten Kinderski, dampfenden Kaffeebechern und fröhlichem Stimmengewirr herrschte am vergangenen Samstag in der Bahnhofstraße echtes Winterfieber – obwohl draußen noch keine Schneeflocke fiel.
Schon früh am Morgen strömten Familien mit Ski und Stöcken in den Armen zum "Sport 65-Headquarter", um beim legendären Skibasar das Beste