Dienstag, 28. Oktober 2025

zurück
Plus Weinheim

Shopping, Schneegefühle, Schnäppchen beim Sport 65-Skibasar

Damit die ganze Familie die Piste genießen kann. Trotz eher nassen Wetters wurde die Wintersaison eingeleitet.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Vor den Winterurlaub haben die Götter den Skibasar gesetzt. Der ist beim Sportartikelhändler Sport 65 längst eine lieb gewonnene Tradition. Foto: Kreutzer

Von Meike Paul

Weinheim. Zwischen bunten Kinderski, dampfenden Kaffeebechern und fröhlichem Stimmengewirr herrschte am vergangenen Samstag in der Bahnhofstraße echtes Winterfieber – obwohl draußen noch keine Schneeflocke fiel.

Schon früh am Morgen strömten Familien mit Ski und Stöcken in den Armen zum "Sport 65-Headquarter", um beim legendären Skibasar das Beste

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.