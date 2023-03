Aber im Dezember wandte sich die Stadt erneut an Anwohner und Pflegedienst: mit der dringenden Aufforderung, nicht mehr dort zu parken. Seitdem hagelt es wieder Strafzettel. Nach RNZ-Informationen hatte die Kehrtwende Gründe: Offenbar hatten einige Autofahrer ihre Fahrzeuge wohl doch zu weit in den Schutzstreifen hineingestellt, sodass sich nun wieder die Radfahrer beschwerten.

Angeblich gehen die Verbalattacken schon so weit, dass der Pflegedienst-Chef das Parken der Fahrzeuge übernimmt. Wenn man aus lauter Verzweiflung aber weiter am Straßenrand der Birkenauer Talstraße parkt – oder auf den Kurzzeitparkplätzen auf der anderen Weschnitz-Seite – drohen Strafzettel, so die Anlieger.

Doch Alternativen sind rar: Nach den Schilderungen eines Betroffenen gibt es in der unmittelbaren Umgebung nur in der Nördlichen Hauptstraße öffentliche Parkplätze. Diese aber werden von den dortigen Anwohnern beansprucht, eines Anlieger-frei-Schilds am Straßeneingang wegen. Dieser Anspruch werde sehr deutlich unterstrichen: So sollen die Mitarbeiterinnen des Pflegediensts regelrecht angebrüllt worden sein.

Seitdem gibt es jedoch ein Problem, das die Fahrzeuge von etwa 15 Autofahrerinnen und Autofahrern betrifft, ein halbes Dutzend davon Fahrzeuge des Pflegediensts: Wer in dem betroffenen Teil der Straße lebt oder arbeitet, kann nicht mehr einfach so auf der rechten Straßenseite parken. Radschutzstreifen müssen freibleiben.

Von Philipp Weber

Weinheim. Frust in der Birkenauer Talstraße: Bereits seit rund zwei Jahren plagt die Anwohner des Straßenabschnitts gegenüber dem Mühlweg und die Mitarbeitenden eines ortsansässigen Pflegediensts die Parksituation. Begonnen hat alles mit einer Änderung, die für sich allein genommen Sinn ergibt: Auf der von Birkenau kommenden Fahrspur wurde ein Radschutzstreifen eingerichtet.

Circa ein halbes Jahr nach Einrichtung des Radschutzstreifens schienen die Wagen von Anwohnern und Pflegedienst zumindest dann geduldet zu werden, wenn sie den asphaltierten Teil des Radschutzstreifens freiließen und ansonsten auf dem breiten Gehweg standen. Bedingung: Auf dem Gehsteig mussten die obligatorischen 1,20 Meter frei bleiben, für Rollstühle oder Kinderwagen.

Jetzt ist guter Rat teuer. Denn gerade die Leitung und die Mitarbeiterinnen des Pflegediensts verlieren angesichts der derzeitigen Lage nicht nur Neven, die sie eigentlich für ihre Arbeit bräuchten; es entstehen auch wirtschaftliche Probleme. Die Kosten für die Strafzettel hätten inzwischen Dimensionen erreicht, die nicht mehr tragbar seien. Man erörtere, den Betrieb aus Weinheim abzuziehen.

Die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung wissen um das Dilemma: "Die Problematik ist im Rathaus bekannt", heißt es in einer Stellungnahme, die am Montag an anfragende Medien ging. Es gebe Lösungsansätze. Diese wolle man am 16. Februar bei der nächsten Verkehrsbesprechung mit der Verkehrspolizei, dem Straßenbauamt und der städtischen Verkehrsplanung besprechen: "Wir sind um eine Lösung bemüht, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmen muss dabei natürlich im Fokus stehen."