Von Philipp Weber

Weinheim. Beim Richtfest im Dezember 2023 war vom Bezug im Jahr 2025 die Rede gewesen, und der Beltz-Verlag hat Wort gehalten. Laut zweier gestern verschickter Pressemitteilungen des Beltz- und des Campus-Verlags ziehen die Mitarbeiter zum heutigen Mittwoch in den Neubau an der Werder-Straße ein: Alle bisherigen Standorte in Frankfurt, Hemsbach und Weinheim werden hier vereint.

> Wer künftig in dem Neubau arbeitet: "In dem Gebäude werden rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beltz-Verlags, des Campus-Verlags und der Beltz-Rübelmann-Holding arbeiten", teilen die Sprecher von Beltz und Campus auf RNZ-Nachfrage mit. Damit umfasst der Neubau an der Werderstraße unweit des Hauptbahnhofs nicht nur mehr Fläche als das Vorgängergebäude, sondern auch mehr Arbeitsprozesse. Die Wahl des Standorts gilt als ein Bekenntnis zu Weinheim.

Das hier ist kein Wohnzimmer, sondern ein Arbeitsraum mit Aufenthaltsqualität. Foto: zg

> Wo die Beschäftigten ihre Autos abstellen: Auch in der Weinheimer Innenstadt ist es nicht überall einfach, Parkplätze zu finden. Die Verlagsmitarbeiter werden das Problem aber nicht weiter verschärfen, wie es auf Anfrage heißt: "Das neue Gebäude verfügt über eine Tiefgarage mit ausreichend Parkplätzen, zudem wird es zahlreiche Fahrrad-Stellplätze geben. Durch ein großzügiges Angebot für mobiles Arbeiten werden auch nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich vor Ort sein", teilen die Presseverantwortlichen mit.

> Warum der Neubau als besonders zeitgemäß gilt: So nett das frühere Beltz-Gebäude mit seinen charakteristischen, an die Beltz-Kinderbücher erinnernden Farbtönen auch aussah: Er passte nicht mehr in die Zeit. Die Büros auf verwinkelten Fluren sind nun Vergangenheit. Das neue Gebäude erfülle die technischen Voraussetzungen für ein hybrides Zusammenarbeiten, erklären die Verlagssprecher: "Die Arbeitsplätze und Konferenz-Räume sind so gestaltet, dass sie allen Bedürfnissen sowohl für das Arbeiten vor Ort als auch in Teammeetings mit Kollegen zu Hause gerecht werden." Neben neuester Konferenz- und Arbeitstechnik seien die Räume großzügig angelegt, und es gebe Möglichkeiten des spontanen Austauschs. Dabei berücksichtigt die Verlagsgruppe auch ein Thema, das gerade jüngeren Arbeitnehmern wichtig ist: Es gibt "Work-Spaces" für verschiedene Arbeitsformen und -vorlieben.

> Was in dem neuen Gebäude passiert: Viele kennen Kinderbuchfiguren wie den Grüffelo sowie die Zeitschrift "Psychologie Heute" (PH). Das ist aber noch nicht alles: Eigenen Angaben zu Folge hat die Beltz-Verlagsgruppe ihre Schwerpunkte in Pädagogik, Sozialarbeit, Psychologie sowie bei Programmen im Kinder- und Jugendbuchbereich, wo besonders die Sparte "Beltz und Gelberg" eine große literarische Bandbreite abdeckt. Campus wiederum verlegt hochwertige Programme zu Wirtschaft und Finanzen. Dachgesellschaft ist die Beltz-Rübelmann-Holding. Die Gruppe wird als Familienunternehmen in der sechsten Generation geführt. Beltz ist seit 1949 in Weinheim ansässig.

> Warum der Neubau als nachhaltig gilt: Das neue Gebäude ist in zweienhalb Jahren Bauzeit entstanden. Es umfasst vier Stockwerke, einen Konferenzanbau mit Dachterrasse, eine Tiefgarage sowie einen großzügig gestalteten Innenhof. Nach Verlagsangaben sind die Mitarbeitenden in alle Planungsschritte einbezogen worden. Der Neubau entspreche allen Kriterien des Qualitätssiegels "Nachhaltiges Gebäude" und liege auf der Effizienzstufe KfW 40. Zudem gibt es Ladestationen für E-Autos, eine Photovoltaikanlage samt Wärmepumpe sowie eine Regenwasserzisterne für die Toilettenspülung. Außerdem wurden Hohlkörperdecken aus Recycling-Beton eingesetzt, um das CO2-intensive Material möglichst weitgehend einzusparen.