Von Philipp Weber

Weinheim. Die Kundschaft ist mobil, aber auf verschiedene Art und Weise. Autofahrer, Radfahrerinnen und Menschen, die sich auf einen Rollator stützen, stoppen am Donnerstagmittag vor dem "Netto"-Supermarkt in der Bergstraße 41 und passieren die Eingangstür. Seit dem 22. August gibt es das neue Nahversorgungsangebot in der Innenstadt. Der Einkaufsmarkt liegt direkt an der Ortsdurchfahrt (B3) und hat die RNV-Ringlinie 5, den Weinheimer Hauptbahnhof und die zentrale Fahrradachse von der Nord- in die Südstadt vor der Haustür. So ist es kein Wunder, dass nicht jeder Kunde aus der Innenstadt stammt.

Draußen kommt die RNZ mit einem älteren Bürger ins Gespräch. Er erzählt, dass er im GRN-Betreuungszentrum im Westen der Stadt lebe. Von dort fahre er mit dem Bus in die Stadt, um Einkäufe zu tätigen und die Waren in seiner Rollatortasche nach Hause zu transportieren. Offenbar geht er gern einkaufen: "Jeder Anbieter hat seine eigenen Schwerpunkte", hat er festgestellt. Wenn er zu "Netto" wollte, habe er bisher umständlichere Routen nehmen müssen. "Mit Umsteigen wäre es für mich schon sehr weit", meint er. Er freut sich daher über das neue Angebot, zumal er in der unmittelbaren Nachbarschaft von "Netto" weitere Läden findet, nicht zuletzt den Bio-Markt "Denns" eine Tür weiter.

Nach offiziellen Angaben ist der neue "Netto" in Weinheim rund 740 Quadratmeter groß. Die Öffnungszeiten (montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr) hat er mit anderen "Netto"-Märkten gemeinsam. Er wirkt allerdings deutlich größer als diejenigen "Netto"-Märkte, die in den letzten Jahrzehnten aus früheren "Plus"-Discountern hervorgegangen waren.

Apropos Vorgänger: Der "Netto" ist nicht neu gebaut worden, sondern in das Gebäude gezogen, in dem früher ein Getränkemarkt war. Umgestaltungsarbeiten haben natürlich trotzdem stattgefunden, die sich – abgesehen von einer zeitweisen Blockade der Radverbindung, die die GAL monierte – jedoch zügig umsetzen ließen. Vor allem, weil der Bau schon stand, kommt es wohl einigen so vor, als wäre der Nahversorger quasi aus dem Nichts entstanden.

Das "Netto"-Regionalmanagement bezeichnet das neue Geschäft laut einer Pressemitteilung als "Hybridmarkt", also eine Art Kompromiss zwischen Discounter und Supermarkt. Das Angebot umfasse 5000 Produkte. Es gibt eine Bio-Backstube und ein Getränkeangebot mit Mehrwegsystem. Vor der Tür stehen 70 Parkplätze zur Verfügung. Autofahrer dürfen ihre Wagen für eine Stunde abstellen, sollten die Parkscheibe aber nicht vergessen. Am Donnerstag wurde schon fleißig kontrolliert.

Aus Sicht der Stadt Weinheim ist es eine gute Nachricht, dass sich "Netto" für das kleine Einkaufsareal im Süden des Haupt- und schräg gegenüber des alten OEG-Bahnhofs entschieden hat. Einen Verdrängungskampf zwischen "Netto" und anderen Nahversorgern – nicht weit entfernt gibt es zum Beispiel einen "Aldi" – befürchten die Wirtschaftsexperten in der Verwaltung nicht. "Die Expansionsleiter dieser Unternehmen prüfen das sehr genau. Außerdem sind die Angebote ja nicht eins zu eins identisch", teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Die Eröffnung des seit Jahren angekündigten "Netto"-Markts in Sulzbach entwickelt sich dagegen zu einer unendlichen Geschichte. Auf dem dortigen Grundstück gibt es ein Altlastenproblem. In Weinheims hohem Norden wird "Netto" konkurrenzlos sein. Klassische Nahversorger gibt es in dem Ortsteil längst nicht mehr.