Samstag, 23. August 2025

Plus Weinheim

Mehr Wertschätzung für Heidi Mohr und Sepp Herberger gefordert

Das fordern Weinheimer Bürger für "Europas Jahrhundert-Fußballerin" und die Nationaltrainer-Legende.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Sepp Herberger im Jahr 1972 und Heidi Mohr beim olympischen Fußballturnier 1996 in den USA. Fotos: dpa

Von Günther Grosch

Weinheim. "Sobald Heidi den Ball am Fuß hatte, wurde es für die Verteidigerinnen gefährlich. Ihr Markenzeichen: Solo-Läufe durch die gesamte gegnerische Abwehrreihe. Und nicht selten umkurvte sie als Krönung auch noch die Torfrau": So beschreibt der Ehrenvorsitzende des an der pfälzischen Weinstraße beheimateten TuS Niederkirchen, Franz-Josef Schalk,

