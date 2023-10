Weinheim. (RNZ) Sie hat sich hundertfach verewigt. Als Eva Lützenkirchen in St. Barbara am Schlossberg ihren 102. Geburtstag feierte, konnte sie sich an ein Leben mit Bildern erinnern. Aquarelle, Zeichnungen, Ölgemälde. Seit fünf Jahren wohnt sie in Weinheim. Sie ist eine Künstlerin mit wachem Geist und einer durchaus noch resoluten Art.

Ihr Sohn Andreas, der mit seiner Frau in Buchklingen wohnt, hat die Mutter in seine Nähe geholt. Bis vor fünf Jahren wohnte Eva Lützenkirchen noch selbstständig und für sich in Karlsruhe, bis zu ihrem 95. Lebensjahr fuhr sie per Fahrrad durch die Stadt. Jetzt feierte sie mit der Familie und Freunden, drei Enkeln und sechs Großenkeln sicher nicht zufällig im "Kreativraum" von St. Barbara ihren Ehrentag. Zuvor hatte Stadträtin Christina Eitenmüller im Namen der Stadt und in Vertretung von OB Manuel Just gratuliert.

Eva Lützenkirchen ist 1921 in Lübeck geboren. Nach einer Ausbildung zur Technischen Zeichnerin begann sie in den 40er Jahren ein Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Nach dem Krieg wurde sie in Karlsruhe ansässig, studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Ihr Mann war Journalist und Schriftsteller, 1949 wurde sie Mutter.

Seit den 50ern gehörte sie der Karlsruher Kunstszene an, 1965 war sie Gründungsmitglied der Karlsruher Künstlergenossenschaft. 1998 war ihre letzte Einzelausstellung in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zu sehen. Ihre Werke schmücken Museen in Freiburg und die Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe.