Dienstag, 16. September 2025

Plus Weinheim

Kirchen plädierten für offenen Heimatbegriff

Die Besucher aus dem Land und Weinheim feierten Festtagegottesdienst in der St. Laurentius-Kirche. Dabei kamen auch Geflüchtete zu Wort.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Gewänder und Talare in einem Altarraum: Vor den vollen Bänken der St. Laurentius-Kirche gestalteten katholische und evangelische Geistliche am Sonntag einen Festgottesdienst. Sie sprachen sich deutlich dafür aus, Geflüchtete und deren Familien willkommen zu heißen. F.: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Heimat verlieren, Heimat finden und Heimat geben: "Ein verbaler Dreiklang", wie Weihbischof Peter Birkhofer zum Abschluss der Landesfesttage und Heimattage Baden-Württemberg 2025 fand. Ein Zwischenton fehle dabei jedoch noch, assistierten dem katholischen Würdenträger aus der Erzdiözese Freiburg als Konzelebranten des ökumenischen Gottesdiensts

