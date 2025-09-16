Kirchen plädierten für offenen Heimatbegriff
Die Besucher aus dem Land und Weinheim feierten Festtagegottesdienst in der St. Laurentius-Kirche. Dabei kamen auch Geflüchtete zu Wort.
Von Günther Grosch
Weinheim. Heimat verlieren, Heimat finden und Heimat geben: "Ein verbaler Dreiklang", wie Weihbischof Peter Birkhofer zum Abschluss der Landesfesttage und Heimattage Baden-Württemberg 2025 fand. Ein Zwischenton fehle dabei jedoch noch, assistierten dem katholischen Würdenträger aus der Erzdiözese Freiburg als Konzelebranten des ökumenischen Gottesdiensts
