Von Christina Schäfer

Weinheim/Region. Es wird herbe Einschnitte geben, wenn die Evangelische Landeskirche Baden die Pläne ihres Strategieprozesses "Ekiba 2032" ab Januar 2024 schrittweise realisiert. Denn der Strategie- ist ein Einsparprozess. Das gilt zum einen für das Personal. Sechs Pfarrer- und zwei Diakon-Stellen werden in der Region des Evangelischen Dekanats Neckar-Bergstraße, das von Laudenbach bis Dossenheim reicht und sich mit Heddesheim, Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim im Westen bis in die Rheinebene erstreckt, wegfallen müssen.

Sechs Pfarrstellen heißt: Jede Region, zu denen die verschiedenen Gemeinden zusammengefasst wurden, verliert eine. "Das soll über Ruhestand und Versetzungen erreicht werden", erklärte Pfarrer Stefan Royar, der die Pläne des Bezirkskirchenrats nach dessen letzter Sitzung im Juli nun vorstellte und einen Ausblick auf den kommenden Beschluss gab.

Doch es geht nicht nur um Personal – auch die Gebäude stehen auf dem Prüfstand. 2015 waren alle Liegenschaften vermessen und bewertet worden. Diese Daten sind nun Grundlage der Entscheidung, welche Kirchen, welche Gemeindehäuser in den Regionen über 2032 hinaus mit kirchlichen Geldern unterstützt werden – und welche nicht. In Weinheim steht die Markuskirche vor dem Aus.

"Alleine der Turm würde uns 1,1 Millionen Euro kosten", begründete Royar die Entscheidung des Bezirkskirchenrats. Für die noch junge Gemeinde in der Weststadt ein harter Schlag. 2013 wurde die Lukaskirche entwidmet, Lukas- und Markusgemeinde fusionierten.

"Dass es eine zweite Verletzung wird, ist uns klar", beschönigte es Royar nicht. Er verwies aber darauf, dass im derzeit entstehenden neuen Gemeindehaus Räume für die Gemeinschaft gegeben sind. "Wir geben den Ort nicht auf." Das Schicksal der Markuskirche teilen nach jetzigen Plänen die Kirche in Oberflockenbach und das Gemeindehaus in Hohensachsen. Hohensachsen und Oberflockenbach sind mit Lützelsachsen, Heiligkreuz sowie Leutershausen und Großsachsen zur Region Bergstraße zusammengefasst. Lützelsachsen kommt mit einem blauen Auge davon. Gemeindehaus und Kirche werden nach 2032 nochmals auf den Prüfstand gestellt – aus dem Schneider ist man also nicht.

Hintergrund des Strategieprozesses sind zum einen fehlender Nachwuchs auf den Pfarrstellen. Wesentlich weniger Absolventen entscheiden sich am Ende des Studiums für den Gang ins Pfarrhaus. Aber natürlich sind es auch fehlende Gelder. Die Zahl der Kirchenaustritte ist stark angestiegen, zudem nähern sich die geburtenstarken Jahrgänge der Rente. Beides bedeutet sinkende Einnahmen aus der Kirchensteuer. Die Evangelische Landeskirche Baden hat daher eine Reduktion der Kirchensteuermittel um 30 Prozent bis 2032 beschlossen. Entsprechend fließt weniger Geld an die Gemeinden.

"Ein Gemeindehaus, eine Kirche, ein Pfarrer – das geht nicht mehr", so Royar. Aus heißt aber nicht Aus. Eine Gemeinde darf ihre Kirchen und Häuser auch über den bezuschussten Zeitraum hinaus nutzen, kann sich durch ein Konzept, wie es etwa für das Gemeindehaus Lützelsachsen angedacht ist, auf den Weg machen, um die Unterhaltung aus eigenen Mitteln zu stemmen. Muss dann aber auch Sanierungen alleine tragen. Gehemmt werden entsprechende Pläne vermutlich auch dadurch, dass alle kirchlichen Liegenschaften bis 2040 klimaneutral sein müssen. "Das gilt auch für die, die nicht mehr durch Kirchenmittel bezuschusst werden", so Royar. Eine Mammutaufgabe.

Bis zum 8. November können die Kirchengemeinden zu den Plänen Stellung nehmen. Die Bezirkssynode tagt dann am 15. November, ehe der Bezirkskirchenrat am 30. November den finalen Beschluss fasst. Die Bescheide an die Gemeinden werden im Januar verschickt, im Anschluss steht ihnen der Rechtsweg offen. "Die Hoffnung ist, dass wir es ohne solche Konflikte lösen", sagt Royar, der aber durchaus mit Widerständen rechnet. Es dauere noch, bis in den Gemeinden ankäme, dass man sich auch von einer Last trenne, um mit Menschen Kirche zu sein.

"Die eigentliche Arbeit beginnt am 1. Januar ", war er sich sicher. Dann geht es daran, die Ideen in die Umsetzung zu bringen. Eine der Aufgaben: Die Gemeinden darin unterstützen, dass sie nicht alle Kraft in Gebäude stecken, die die Kirche aufgibt, beleuchtet Royar die finanziell-sachliche Ebene. Er sieht aber auch die menschliche Seite: "Es braucht einen Trauerprozess, um sich verabschieden zu können", verweist er auf acht Jahre, in denen die Umsetzung Schritt für Schritt vonstattengehen wird. Vielleicht erkenne man dann aber auch, dass der Gewinn, die Gemeinschaft mit Christinnen und Christen anderer Gemeinden, überwiegt. "Ich sehe es als Chance."