Von Philipp Weber

Weinheim. Aha-Regel, FFP2, Superspreader, Notbetreuung, Verschwörungstheoretiker: Es waren nur einige Stichworte, die OB Manuel Just am Mittwoch im Gemeinderat nannte. Am Ende der letzten Sitzung vor der Sommerpause zog er Bilanz über die zurückliegende Legislatur des Gemeinderats, die nicht zuletzt von Corona geprägt war.

Die künftige