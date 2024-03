Weinheim. (web) Er ist außergewöhnlich "hungrig" an den Tagen vor Ostern, der Eierautomat in der Grundelbachstraße 27. Landwirt Philipp Hilkert kommt drei-, viermal am Tag vorbei, um das Gerät aufzufüllen. "Weihnachten und Ostern sind die Tage im Jahr, an denen am Automaten am meisten verkauft wird", sagt er im RNZ-Gespräch.

Er sorgt dafür, dass der Innenstadt die Eier nicht ausgehen,