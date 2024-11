Von Philipp Weber

Weinheim. Bisher haben bei Weitem nicht so viele Weinheimeimer Verträge mit der Firma Deutsche Giga-Netz abgeschlossen, wie diese es sich selbst zum Ziel gesetzt hatte. Aber das Unternehmen bleibt am Ball und will zumindest im Süden der Stadt – hier waren die Vermarktungsquoten noch am höchsten – im Frühjahr mit dem Glasfaser-Ausbau beginnen.