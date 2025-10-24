Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Weinheim

Giftiger US-Stechapfel macht sich an Baustelle der A5 breit

Die ursprünglich aus den US-Südstaaten stammende Pflanze wurde entfernt. Nach einem Bürgerhinweis wurden die Pflanzen rasch "gerupft".

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Am Rande der A5-Baustelle bei Weinheim gedeiht der Gemeine Stechapfel. Foto: Kreutzer/dpa

Von Philipp Weber

Weinheim. Falls sich der Verkehr nicht schon vorher staut, müssen Autofahrer am Kreuz Weinheim deutlich entschleunigen: Die Autobahngesellschaft des Bundes lässt den Knotenpunkt samt Brückenbauwerken erneuern, und das zieht sich.

Als sich Autos, Fernbusse und Brummis dieser Tage wieder durch die Engstelle quälten, fiel einer Leserin auf, dass im

