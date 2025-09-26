Freitag, 26. September 2025

Plus Weinheim

Gemeinderat gehen 38 Jahre Erfahrung verloren

Das Gremium verabschiede Günter Bäro und Klaus Ditzen mit hoher Wertschätzung. Die Freien Wähler brauchen nun Zeit, um sich neu aufzustellen.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Das Weinheimer Rathaus mit Flagge. Foto: Carsten Blaue

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Mobiltelefone glichen eher Hundeknochen als heutigen Smartphones. Computer- und Fernsehbildschirme wiesen geradezu zwergenhafte Durchmesser auf. Und einige, die heute im Ratssaal sitzen, drückten noch die Bänke von Schulen und Universitäten: Man schrieb das Jahr 2004, als Günter Bäro und Klaus Ditzen in den Gemeinderat einzogen.

