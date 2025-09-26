Von Philipp Weber

Weinheim. Die Mobiltelefone glichen eher Hundeknochen als heutigen Smartphones. Computer- und Fernsehbildschirme wiesen geradezu zwergenhafte Durchmesser auf. Und einige, die heute im Ratssaal sitzen, drückten noch die Bänke von Schulen und Universitäten: Man schrieb das Jahr 2004, als Günter Bäro und Klaus Ditzen in den Gemeinderat einzogen.