Gleich die erste Übung hat es in sich: Den großen Ball locker in einer Hand zu halten, schafft wohl kein Schüler, dafür wird das Runde schnell von der linken Hand in die rechte und wieder zurückgewechselt, um ein Gefühl zu bekommen. "Erst mal lernen wir die Grundlagen", erklärt Urgai, und lässt die orangene Kugel um den Kopf kreisen oder locker durch die Beine schlängeln. In vier Gruppen aufgeteilt, geht es schnell von einer Übung zur anderen. Keine Schülerin und kein Schüler, der da außen vor bleibt oder keine Lust hat, den Ball ...

"Wir sind froh, wenn wir Kinder und Jugendliche begeistern und für den Sport animieren können", sagt er über die bisherigen Übungsstunden in der Region. Am PGW aber ist die Sportbegeisterung schon von vorneherein da. Sport ist schließlich ein Schwerpunkt des Gymnasiums, ab der achten Klassen entscheidet es sich, ob man Spanisch, Naturwissenschaften und Technik oder eben Sport zum Profil- und späteren Hauptfach aufstuft.

Der Kontrast wirkt im Sitzen noch stärker. Da hocken die Schüler im Halbkreis zusammen, als ein Riese einen langen Schatten auf sie wirft. 2,04 Meter misst Max Urgai, seit zwei Jahren geht er für den Bundesligisten auf Korbjagd. Neun Jahre ist es her, dass der 27-Jährige selbst noch die Schulbank für sein Abitur drückte, nun erlebt er in diesem Jahr bereits den dritten Schulbesuch.

Von Marco Partner

Weinheim. Manchmal bekommen Schulen hohen Besuch. Diesmal jedoch waren die Gäste besonders riesig. Mit Max Urgai, Eric Washington, Niklas Würzner und Vincent Kesteloot waren jetzt vier Basketball-Profis der MLP Academics Heidelberg auf Stippvisite im Privat-Gymnasium Weinheim (PGW) – und hatten dabei weit mehr im Gepäck als ein paar Tricks und Autogrammkarten. Eine volle Übungsstunde durften die Mädchen und Jungs der 6c mit den großen Starts trainieren, und sich viel Lob abholen.

Lernen von einem Großen: 2,04-Meter-Mann Max Urgai zeigten den begeisterten Schülerinnen und Schülern einige Tricks. Foto: Dorn

Der Kontrast wirkt im Sitzen noch stärker. Da hocken die Schüler im Halbkreis zusammen, als ein Riese einen langen Schatten auf sie wirft. 2,04 Meter misst Max Urgai, seit zwei Jahren geht er für den Bundesligisten auf Korbjagd. Neun Jahre ist es her, dass der 27-Jährige selbst noch die Schulbank für sein Abitur drückte, nun erlebt er in diesem Jahr bereits den dritten Schulbesuch.

"Wir sind froh, wenn wir Kinder und Jugendliche begeistern und für den Sport animieren können", sagt er über die bisherigen Übungsstunden in der Region. Am PGW aber ist die Sportbegeisterung schon von vorneherein da. Sport ist schließlich ein Schwerpunkt des Gymnasiums, ab der achten Klassen entscheidet es sich, ob man Spanisch, Naturwissenschaften und Technik oder eben Sport zum Profil- und späteren Hauptfach aufstuft.

"Gerade in einer Ganztagsschule mit Unterricht von 8 bis 16 Uhr ist Bewegung superwichtig", betont Lehrerin und PGW-Pressesprecherin Julia Augustat. Nicht nur sie, auch Sportlehrer Martin Rittinger ist dann aber doch überrascht, wie diszipliniert die Kids beim Treffen mit den Stars sind. "Es ist halt doch etwas anderes, wenn Profis zur Tür reinkommen", sagt Rittinger, der vor gut zehn Jahren selbst Perspektivspieler bei den Academics war, immer den Kontakt gehalten hat und somit den Besuch ermöglichte.

Gleich die erste Übung hat es in sich: Den großen Ball locker in einer Hand zu halten, schafft wohl kein Schüler, dafür wird das Runde schnell von der linken Hand in die rechte und wieder zurückgewechselt, um ein Gefühl zu bekommen. "Erst mal lernen wir die Grundlagen", erklärt Urgai, und lässt die orangene Kugel um den Kopf kreisen oder locker durch die Beine schlängeln. In vier Gruppen aufgeteilt, geht es schnell von einer Übung zur anderen. Keine Schülerin und kein Schüler, der da außen vor bleibt oder keine Lust hat, den Ball mit der Hand zu dribbeln, ganz cool hinter dem Rücken zu passen und sich nach jeder gelungenen Aktion mit den Profis abzuklatschen.

Nebenbei wird auch Englisch unterrichtet. Eric Washington ist mit 1,83 Metern zwar der kleinste im Basketballbunde, dafür ist der US-Amerikaner aus North Carolina als Point Guard wichtiger Spielmacher und Taktgeber der Mannschaft. "Softer!", muss er ein Mädchen ermahnen, als sie den Ball etwas zu stürmisch zu ihrer Mitspielerin passt. Doch die Schülerinnen und Schüler verstehen und lernen schnell.

Nur der No-Look-Pass, bei welchem Washington konzentriert nach vorne schaut, den Ball dann aber nach hinten durch die eigenen Beine wirft, kann kaum so grazil gelingen wie beim Profi. Bei einem Trainingsspiel stülpen sich die Stars überraschend selbst ein buntes Band über und decken ihre Gegenspieler "fast" so eng wie bei einem Bundesligaspiel.

Klara (11) schlägt sich trotzdem tapfer. Im Verein spielt das Mädchen im LA-Lakers-Shirt nicht, aber erst zu ihrem Geburtstag hat sie sich einen Korb für zu Hause gewünscht. "Es war cool, mit erfahrenen Profis zu trainieren", sagt sie. Maxim (12) ist zwar eigentlich Fußballer, mit seiner Familie aber hat er die Academics schon häufiger live erlebt. "Ich kenne sie also schon, es war etwas Besonderes, sie nun so nah zu erleben", erklärt er.

"Es hat mega Spaß gemacht – und ihr habt das richtig gut gemacht", lobt auch Max Urgai – und muss nach der schweißtreibenden Stunde selbst noch mal ran: "Können Sie einen Dunk?", fragt ein Schüler. Natürlich kann er das. Nur bleibt er, nachdem er den Ball mit einer Hand direkt in den Korb semmelt, danach nicht so theatralisch am Ring hängen wie die NBA-Stars aus den USA. Den Riesen aus Heidelberg geht es schließlich eher um den Lerneffekt. Ehe Matthias Lautenschläger, Geschäftsführer und Manager der Academics, im Anschluss bei einem Vortrag einen Blick hinter die Kulissen des Profisports gewährt, hat Urgai noch ein Geschenk zu verkünden: Alle Schüler der 6c sind zu einem Heimspiel eingeladen.