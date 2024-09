Weinheim. (RNZ) Die Initiative "Fridays for Future" ruft am Freitag, 20. September, zum nächsten globalen Klimastreik auf. Gemeinsam mit vielen weiteren Mitstreitern fordert die Bewegung, dass die Regierungen ihre Versprechen einhalten und allen Menschen eine "krisenarme Zukunft" ermöglichen. An diesem Tag ist auch der Weltkindertag.

"Für uns bedeutet Klimaschutz auch Kinderschutz, denn Kinder sind in einem besonderen Maße von den Folgen der Klimaerwärmung betroffen. Ihre Zukunft wird geprägt sein von zunehmenden Extremwetterereignissen und deren Einfluss auf alle Lebensbereiche. Wir fanden es daher passend, den 20. September den Kindern zu widmen, und organisieren gemeinsam mit weiteren Akteuren einen Kindernachmittag in der Weststadt", sagt Vanessa Carpitella von "Parents for Future" ("Eltern für die Zukunft") Weinheim.

"Schülerinnen und Schüler gehen seit August 2018 bei Klimastreiks auf die Straße. Daraus hat sich eine weltweite Bewegung entwickelt. Die Hauptforderung ist es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, indem wir die CO2-Emissionen radikal verringern", sagt Kerstin Treber-Koban, Gründerin eines Weinheimer Klima-Bündnisses.

"Die Umsetzung von vielen Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, finden in den Städten und Gemeinden statt. Wir wollen bei unserer Aktion aufmerksam machen für die Ideen, die die Kinder für das zukünftige Weinheim haben."

Mit Unterstützung der Gesellschaft für Umweltbildung, kurz GUB, die ein "Urban Gardening"-Projekt in Weinheim initiiert hat, und dem Verein Begegnungsbrücke, der sich für ein gutes Zusammenleben von Einheimischen und Menschen mit internationaler Biografie einsetzt, gibt es ein buntes Programm zum Mitmachen. Neben Spielen und Forscherstationen wird eine Malaktion zum Thema "Wie soll Weinheim 2035 aussehen" das zentrale Angebot sein.

Info: Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. September, 15 bis 17 Uhr, auf der "Urban Gardening"-Fläche an der Breslauer Straße 3 statt. Jede und jeder darf teilnehmen.