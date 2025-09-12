Von Günther Grosch

Weinheim. Ein schwerer Sturm, Extremwetterlagen, durch Starkregen ausgelöstes Hochwasser und Überschwemmungen wie die verheerende Flut im Ahrtal, ein Waldbrand – oder Stromausfall und damit verbundene Energieengpässe durch auf Leitungen gestürzte Bäume: Es gibt viele Notsituationen, die den Menschen begegnen können. "Wer darauf vorbereitet ist, kann sich