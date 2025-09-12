Feuerwehr zeigte am Warntag auf Dürreplatz Präsenz
In der Not geht es nur gemeinsam. Die Wehr informierte darüber, wie man sich individuell und als Gruppe für Ernstfall wappnet.
Von Günther Grosch
Weinheim. Ein schwerer Sturm, Extremwetterlagen, durch Starkregen ausgelöstes Hochwasser und Überschwemmungen wie die verheerende Flut im Ahrtal, ein Waldbrand – oder Stromausfall und damit verbundene Energieengpässe durch auf Leitungen gestürzte Bäume: Es gibt viele Notsituationen, die den Menschen begegnen können. "Wer darauf vorbereitet ist, kann sich
