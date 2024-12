Von Günther Grosch

Weinheim. Klein, kuschlig, romantisch und etabliert: Dies trifft auch in diesem Jahr auf den Weihnachtsmarkt in der Weststadt zu. Etabliert gilt dabei ebenso für die vom ehemaligen Centro Italiano gestiftete Weihnachtskrippe mit ihren beinahe lebensgroßen Figuren, die die Besucher gleich am Eingang willkommen heißt, wie auf den "El Paso