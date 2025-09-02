Dienstag, 02. September 2025

Plus Weinheim

Betonschäden im Viktor-Dulger-Hallenbad umfangreicher als erwartet

Baustellenbesuch mit Architekten: Der Abschluss der Sanierung in Hohensachsen verzögert sich.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Maximilian Reichle führte durch das Bad und zeigte die besonders maroden Stellen im Beton. Foto: Kreutzer

Von Volker Knab

Weinheim-Hohensachsen. Die Sanierung des Viktor-Dulger-Bads in Weinheims Stadtteil Hohensachsen dauert ein halbes Jahr länger als geplant und wird erst im kommenden Frühjahr abgeschlossen. Bei der Untersuchung der Betonstruktur des Beckens und der Hallendecke traten erhebliche Schäden zutage, die zuvor nicht sichtbar waren. Der Kostenrahmen der

