Von Volker Knab

Weinheim-Hohensachsen. Die Sanierung des Viktor-Dulger-Bads in Weinheims Stadtteil Hohensachsen dauert ein halbes Jahr länger als geplant und wird erst im kommenden Frühjahr abgeschlossen. Bei der Untersuchung der Betonstruktur des Beckens und der Hallendecke traten erhebliche Schäden zutage, die zuvor nicht sichtbar waren. Der Kostenrahmen der