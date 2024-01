Weinheim. (web) Dass die Wählergemeinschaft "Mehr Demokratie Weinheim" (WMD) bei den Gemeinderatswahlen im Juni 2024 antreten will, ist bekannt. Dass die neue politische Kraft schon jetzt geschlossen im Gemeinderat aktiv wird, ist indes neu. So haben die Einzelstadträte Susanne Tröscher und Matthias Hördt angekündigt, dass sie vom 1. Januar an eine Fraktion bilden.

Hördt war 2019 als