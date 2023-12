Leimen. (sg) Temperaturen um den Gefrierpunkt kurbelten am Wochenende zur Freude der Vereine und Gewerbetreibenden den Verkauf von Glühwein, Früchtepunsch & Co. auf dem Weihnachtsmarkt an. Leckeres Essen, das gut durchwärmte, gab es auch sowie viel weihnachtliche Musik und Geschenkideen.

Bürgermeisterin Claudia Felden durfte am Samstag umringt von vielen großen und kleinen