Warnstreik am Freitag: Busse und Bahnen der RNV und in Heilbronn stehen still (Update)

Gähnende Leere herrscht am Freitagmorgen auch an den Dossenheimer OEG-Haltestellen. Hier die Haltestelle Dossenheim Nord. Foto: Benjamin Miltner

Am Eppelheimer Dammarie-les-Lys-Platz hatte sich am Freitagmorgen noch niemand ein Bike geholt. Foto: Felix Hüll

Wo um 7.25 Uhr an der Haltestelle Kirchheimer Straße jede Menge los ist, herrscht am heutigen Freitagmorgen gähnende Leere. Foto: Hüll

Auf der Berliner Straße staut es sich am heutigen Freitagmorgen in beide Richtungen. Vor allem zwischen dem Bunsen-Gymnasium und der Ernst-Walz-Brücke kommen Autofahrer nur schwer voran. Foto: Laura Kress

Die Anzeigetafeln an den Haltestellen vor dem Heidelberger Hauptbahnhof am Freitagmorgen. Foto: Ludwig Spitaler

An der Heidelberger Haltestelle Betriebshof herrscht am frühen Freitagmorgen gähnende Leere. ​Foto: PR Video

Eppelheim/Heidelberg/Dossenheim. (bmi/cm/fhs/lak/lsp/pri/rl) Der Warnstreikfreitag hat in der Region wie angekündigt begonnen und die Pendler haben sich offenbar darauf eingestellt. So der Eindruck unserer Stichprobe am heutigen Freitagmorgen. Allerdings hat es einige Pendler im wahrsten Sinne "kalt erwischt".

Bei -1 Grad stehen im frühen Morgenlicht gegen 7.20 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim nur vereinzelt Fahrgäste. "Das wird heute schön kuschelig werden", meint Ramona Botros. Sie fährt regelmäßig mit dem BRN-Bus der Linie 713 nach Heidelberg "Der ist auch sonst schon gut voll", sagt sie. Und heute am Streiktag rechnet sie mit noch viel mehr Andrang.

Stefanie Gambi fährt erst seit wenigen Tagen mit der Linie 713 Richtung aus Schwetzingen. Sie hatte vom Streik auch nichts mitbekommen. An der Haltestelle selbst gibt es auch keinen Aushang, der auf den Warnstreik und die ausfallenden Linien hinweist.

Auch Philipp Kress aus Plankstatt hatte den Streikaufruf nicht mitbekommen. Er hatte gerade seine Prüfung an der Berufsschule absolviert und war bis dahin im Lernstress gewesen. Nun liest er erstmal die Details auf seinem Handy nach. Er wollte nach Heidelberg zur Schule, wartete aber vergebens auf seine Straßenbahn 22. Nachdem er sich informiert hat, dass es nicht weitergeht, steigt er unverrichteter Dinge wieder in den Bus 713 Richtung Schwetzingen.

Busfahrer Issa Issa kommt gerade mit seinem 713er-Bus aus Heidelberg und steuert nun Schwetzingen an. Er sagt, man merke schon, dass mehr Autos als sonst auf den Straßen unterwegs seien. Ein Pendler fragt ihn, ob die Straßenbahn 22 heute fährt. Issa verneint, der Pendler geht grummelnd weiter zum nächsten wartenden Bus, der Richtung Heidelberg fährt.

An der Friedrich-Ebert-Schule treffen wir noch Arkan Sangar, der dort mit dem Auto die Kinder seiner Schwester absetzt. "Die fahren normalerweise mit dem Stadtbus zur Schule", sagt er. Der fährt zwar heute, aber man war sich nicht sicher. Daher ging Sangar auf Nummer Sicher.

Egal ob Nord, Süd oder Bahnhof: Auch an den drei Dossenheimer Straßenbahn-Haltestellen herrscht an diesem Freitagmorgen gähnende Leere. Die Arbeitnehmer, Studenten und Schüler haben sich auf den RNV-Streik eingestellt, sind daheim geblieben oder umgestiegen.

Viele Radfahrer treten Richtung Heidelberg und Schriesheim in die Pedale und auf der parallel zu den Schienen verlaufenden Bundesstraße B3 herrscht reger, aber kein stockender Verkehr.

Zwischen 7.15 und 8 Uhr tröpfeln nur vereinzelt Passanten bei den Haltestellen der Linie 5 ein. Sie haben tatsächlich im Vorfeld nichts vom Ausfall der Bahnen mitbekommen, finden aber alle eine Lösung: Mietfahrrad, Mitfahrgelegenheit und Aufruf bei ihren Lieben zum Abholen sei Dank.

Am Heidelberger Hauptbahnhof kommt gegen 7.45 Uhr ein erster Schwung Menschen aus dem Bahnhof. Nur wenige scheinen nicht über den Streik informiert zu sein. "Sonst habe ich viel Verständnis für die Beschäftigten, aber gerade heute ist es wirklich schlecht", sagt Mia Steichele. Die 27-Jährige habe heute einen Probearbeitstermin und ein Vorstellungsgespräch und wollte die Straßenbahn nach Wieblingen nehmen. Jetzt wartet sie auf die S-Bahn. Hätte sie gewusst, dass gestreikt wird, wäre sie Auto gefahren. Auf den Straßenbahnsteigen irren noch vereinzelt Fahrgäste umher, aber größenteils sind die Haltestellen verwaist.

Die Next-Bike Stationen sind zu diesem Zeitpunkt noch voll, kaum einer steigt auf das Rad um. An den Straßenbahnsteigen informieren die digitalen Anzeige über den Streik. Dieses Mal hat die RNV kein Personal vor Ort, um Fahrgäste aufzuklären.

Florian hingegen hat Verständnis für den Streik. "Das muss auch wehtun, damit sich für die Leute etwas ändert", sagt der 29-Jährige. Statt mit der Straßenbahn zu fahren, steigt er heute aufs Rad um.

Abigail Ibe hat sich früher als sonst mit der S-Bahn aus Rohrbach auf den Weg zum Hauptbahnhof gemacht, weil sie nicht genau wusste, was bestreikt wird. Generell haben die Leute eher Verständnis für den Streik, aber vielen scheint unklar, welche Angebote bestreikt werden.

Manche sind allerdings derart überrascht vom Streik, dass sie nun Terminschwierigkeiten bekommen. Die 20-jährige Leila Amiri weiß nun nicht, wie sie zur Arbeit in der Altstadt kommen soll. Auch die 44-jährige Claudia hat vorher nichts vom Streik gewusst. Eine Kollegin holt sie nun mit dem Auto ab. Hanna Breuer hat ebenfalls nichts vom Streik mitbekommen. Die 30-Jährige arbeitet erst seit kurzem in Heidelberg und muss nun nach einer Lösung suchen um ins Theater in der Altstadt zu kommen.

Gegen 8 Uhr ist die Telefonzentrale der Taxis in Heidelberg zusammengebrochen, berichtet einer der wartenden Taxifahrer am Bahnhof. Fast 20 Minuten kommen keine Aufträge mehr rein. Bisher sieht Fahrer Harti (57) aber keinen größeren Zulauf vor Ort als gewöhnlich.

Eine halbe Stunde später ist an den Nextbike-Stationen mehr los. Viele sind genervt wegen des Streiks und versuchen hastig die App in Gang zu bekommen, um ein Rad nehmen zu können. Auch an den Bushaltestellen gibt es jetzt zunehmend ratlose Gesichter. Dass die dreistelligen Buslinien fahren, wissen die Leute nicht.

Gegen 8.45 verlässt der nächste Schwung Menschen den Bahnhof. Der Bahnsteig ist jetzt von noch mehr ratlosen Fahrgästen bevölkert. Eine Frau sagt: "Natürlich habe ich Verständnis, dass die Leute mehr Geld möchten. Durch die Energiekrise ist alles so teuer geworden. Aber viele Unternehmen springen auch nur auf den Zug auf und erhöhen die Preise ins Unermessliche." Dass dann 10,6 Prozent mehr verlangt werden, sei von Seiten der Streikenden vor diesem Hintergrund nachvollziehbar und ihr sei auch klar, dass das ohne Streik nicht durchsetzbar ist. Sie ist mit dem Zug aus Ulm angereist und nimmt nun ein Taxi. "Wenigstens scheint hier die Sonne."

Nun funktioniert auch die Telefonzentrale der Taxis wieder. Allerdings kommen weniger Aufträge rein, die Leute nehmen sich wohl eher vor Ort ein Taxi ohne anzurufen.

Auf dem Bismarckplatz ist es auch noch gegen 9.30 Uhr praktisch menschenleer. Ein Taxifahrer sagt, dass viele Leute sich wohl auf den Streik eingestellt hätten. Es gäbe zwar schon mehr auf Aufträge als sonst, aber die vor allem am Hauptbahnhof. E-Scooter stehen so gut wie keine herum.

Vor dem Heidelberger Betriebshof steht eine Gruppe Streikender. Seit 3 Uhr nachts stehen sie hier, um auf ihre Forderungen in der zweiten Verhandlungsrunde aufmerksam zu machen. "Eine Gurke kostet inzwischen drei Euro, alles wird teurer. Wir wollen einfach nur einen Inflationsausgleich", sagt die Straßenbahnfahrerin Pilar Gatternicht.

Gatternicht und ihre Kollegen fordern eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro brutto pro Monat. Damit sollen vor allem den Beschäftigten im unteren Entgeltsektor geholfen, erklärt Marianne Bretzel von Verdi. Sie sieht bei den RNV-Beschäftigten eine "hohe Arbeitsbelastung bei niedrigem Lohn". Teilweise könnten es sich die Beschäftigten nicht einmal leisten, in Heidelberg zu leben und müssten jeden Tag weite Pendelstrecken auf sich nehmen, so Bretzel.

In Neckargemünd warteten am Vormittag vereinzelt Menschen an den Haltestellen im Wiesenbacher Tal vergeblich auf den Bus der Linie 35. Sie hatten nichts vom Streik mitbekommen. Für sie hieß es: Zu Fuß weiter in Richtung Altstadt, da hier die Regionalbusse der 700er-Linien des Busverkehrs Rhein-Neckar fahren. Diese wurden nicht bestreikt. Wer in der Altstadt auf den 35er-Bus wartete, konnte gleich in die 700er-Busse Richtung Heidelberg einsteigen. Unter Umständen mussten sie auf diese aber länger warten, da diese seltener verkehren. Die 35er-Haltestellen am "Hauptbahnhof" waren ganz verwaist.

Chaos oder Menschenmassen sind am Morgen auch in Weinheim ausgeblieben, als sich die RNZ zur Hauptverkehrszeit an den Bahnhaltestellen OEG-Bahnhof und Weinheim Hauptbahnhof umgesehen hat. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Angestellten Bahnführer der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) zum Generalstreik aufgerufen. Von Freitag, 3 Uhr, bis Samstag, 3 Uhr, ruht die Linie 5, die unter anderem Weinheim direkt betrifft.

Klirrende Kälte zog durch die Haltestellen, das war aber auch das einzige; auf Pendlerinnen und Pendler traf man indes nicht, auch Passanten steuerten gezielt vorbei. Einzelne Personen sah man von weitem kurz stocken und dann umkehren. Die Anzeigetafeln, die sonst die nächsten Verbindungen anzeigten, machten am Tag gut sichtbar auf den Streik aufmerksam.

Auch am Hauptbahnhof ging alles seinen geregelten Gang. Die Regionalzüge RB67 und RB68 wie auch der Regionalexpress 60 fuhren gemächlich in Richtung Schwetzingen, Wiesloch und Mannheim. Einen Andrang oder überfüllte Züge gab es derweil nicht. Die wenigen, die ausstiegen, waren vorbereitet. Etwa eine Mutter mit Kind, die auf die Stadtbus-Linie 634 in Richtung Weststadt auswich. Denn die Stadtbusse fuhren nach Plan.

Der Streik schien bekannt, die Pendlerinnen und Pendler vorbereitet, und die RNZ vernahm dennoch ausgesprochene Kollegialität. Dann nämlich, wenn auf dem zügigen Fußmarsch zur Arbeit zwei Passanten einander noch die Info zuriefen: "Die OEG fährt heute nicht."

In Heiligkreuzsteinach steht um 6.03 Uhr in Hilsenhain an der Haltestelle niemand. Entlang der Strecke über Bärsbach, Lampenhain, Vorderheubach und Heiligkreuzsteinach wartet ebenfalls an den jeweiligen Haltestellen niemand auf den 34er Bus. Etwa zehn Schüler in Heiligkreuzsteinach steigen um 6.35 Uhr allesamt in den 735er nach Neckarsteinach. Einige von ihnen sagen, sie wussten von dem Streik, hatten aber ohnehin nicht vor, mit der (ausgefallenen) Buslinie 34 zu fahren.

In Leimen herrschte am Freitag zumindest beim Taxiunternehmen Keller Freude. "Für uns wäre es schön, wenn jeden Tag Streik wäre", sagt Geschäftsführer Furkan Kücük schmunzelnd. "Wir hatten heute Morgen ungefähr doppelt so viele Fahrten wie normal." Für das Unternehmen mit seinen vier Taxis und neun Mitarbeitern seien normalerweise Krankenfahrten das Hauptgeschäft. "Aber heute Morgen haben wir viele Schüler und Berufstätige gefahren." Insbesondere zwischen 7 und 10 Uhr hätten viele Fahrten angestanden. "Einige Eltern wussten nichts von dem Streik und haben uns total besorgt angerufen: ,Mein Kind muss zur Schule.’" Doch viele seien auch vorbereitet gewesen und hätten bereits in den vorangegangenen Tagen Fahrten reserviert. Die meisten Fahrten seien nach Heidelberg gegangen, aber auch viele nach Wiesloch. Mehr Fahrgäste als sonst hätten zudem um eine Quittung gebeten, weil sie auf eine spätere Erstattung der Fahrtkosten hoffen.

Wie man trotz Streik von A nach B in Heidelberg und Umgebung kommt

Rhein-Neckar/Region Heidelberg. Nein, das ist kein Blick in die Buchstabensuppe: VRN, RNV, BRN – dahinter verbergen sich Abkürzungen für Verkehrsunternehmen in der Region. VRN steht für "Verkehrsverbund Rhein-Neckar", der das Dach für die Verkehrsbetriebe in der Metropolregion bildet. RNV ist die Abkürzung für die "Rhein-Neckar-Verkehr GmbH" und BRN steht für die "Busverkehr Rhein-Neckar GmbH".

Warum ist das wichtig? Am Freitag, 3. März, wird der öffentliche Nahverkehr bestreikt – allerdings nicht komplett. Betroffen ist lediglich die RNV. Diese betreibt alle ein- und zweistelligen Straßenbahn- und Buslinien in der Heidelberg, Mannheim, der Rhein-Neckar-Region und Ludwigshafen. Der 24-Stunden-Streik bei der RNV von Freitag bis Samstag, jeweils 3 Uhr, hat somit keine Auswirkungen auf den restlichen öffentlichen Nahverkehr. Zumindest liegen dem VRN dazu keine Informationen vor, wie Pressesprecher Axel Thiemann am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Somit könnten Fahrgäste und Pendler am Freitag davon ausgehen, dass S- und Regionalbahnen ab den jeweiligen Bahnhöfen nach Fahrplan rollten. Auch die Fernverkehrsverbindungen sollten nicht betroffen sein, so Thiemann.

Und bestreikt werde wohl auch nicht die Busverkehr Rhein-Neckar (BRN). Es handele sich dabei um ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, die bislang keine Arbeitsniederlungen verkündet habe. Thiemann rät Pendlern und Fahrgästen, sich am Freitag in sämtlichen Medien zu informieren, zum Beispiel auch auf über die myVRN-App oder unter www.vrn.de.

Rund um Heidelberg stehen am Freitag somit die Straßenbahnlinien 5, 22 und 23 sowie die Buslinien 34 und 35 still. Dies bestätigte RNV-Sprecherin Victoria Pfaff am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Die dreistelligen Buslinien werden jedoch nicht bestreikt. So werden Fahrer beim BRN die Arbeit nicht niederlegen, so eine Sprecherin. Rund um Heidelberg sind also Nutzer in Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Neckargemünd, Heiligkreuzsteinach, Schönau-Altneudorf und Wilhelmsfeld betroffen – manche mehr, manche weniger. Die RNZ gibt Tipps zu Alternativen.

> Heidelberg: Die S-Bahnen der Deutschen Bahn fahren ganz normal nach, aus und innerhalb Heidelbergs. Angefahren werden in Ost-West-Richtung die Haltestellen "Pfaffengrund/Wieblingen", "Hauptbahnhof", "Weststadt/Südstadt", "Altstadt", "Schlierbach/Ziegelhausen" und "Orthopädie". In Süd-Nord-Richtung erreicht man per S-Bahn die Stationen "Kirchheim/Rohrbach" und "Hauptbahnhof".

> Auch mit den regionalen Buslinien kann man Heidelberg erreichen und verlassen. Es verkehren Busse zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und Speyer (717), St. Leon-Rot (720), Wiesloch-Walldorf (721/724), Heiligkreuzsteinach (735), Neckargemünd (752), Schönbrunn (754), Bammental (755) und Schatthausen (757).

> Fahrräder kann man sich an allen VRN-Nextbike-Stationen leihen, die es quer über die Stadt verteilt gibt. Dafür muss man sich online (vrnnextbike.de), über die App oder die Hotline (030 / 69205046) registrieren. Um ein Rad zu mieten, scannt man mit der App den QR-Code ein, gibt die Radnummer manuell ein oder leiht es über die Hotline aus. Abgerechnet wird im 15-Minuten-Takt.

> Taxi-Fahrten lassen sich über die Taxi-Zentrale (06221 / 302030) buchen. Zudem gibt es zahlreiche Taxi-Halteplätze – etwa am Hauptbahnhof (vor dem Haupteingang), am Bismarckplatz/Sofienstraße (vor dem Eingang zum Kaufhof) oder im Neuenheimer Feld (an der Chirurgie, an der Medizinischen Klinik und an der Kopfklinik).

> Die Dossenheimer sind auf die Straßenbahnen der Linie 5 (früher OEG) angewiesen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heidelberg zu gelangen. Busse fahren nicht. So bleibt nur das Auto, ein Taxi, das Fahrrad oder der Fußweg.

> Die Eppelheimer gelangen normalerweise mit der Straßenbahnlinie 22 nach Heidelberg – nun gibt es nur eine Alternative mit öffentlichen Verkehrsmitteln: die Buslinie 713, die von Schwetzingen durch Eppelheim über den Heidelberger Betriebshof ins Neuenheimer Feld führt.

> Die Leimener hingegen haben durchaus gute Alternativen, um den Ausfall der Straßenbahnlinie 23 zu kompensieren: Zum einen fahren regelmäßig Busse der Linien 751 und 758 zum Beispiel vom Leimener Kurpfalz-Centrum zum Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen, von wo S-Bahnen nach Heidelberg verkehren. Die Fahrplanauskunft schlägt auch eine Tour mit den Buslinien 723 und 749 nach Wiesloch beziehungsweise Nußloch vor, um dort in Busse der Linie 724 Richtung Heidelberg zu steigen.

> Die Heiligkreuzsteinacher und die Bewohner des Schönauer Stadtteils Altneudorf können den Ausfall der Buslinie 34 wohl ganz gut verkraften. Diese bringt sie zwar sonst stündlich über Wilhelmsfeld nach Heidelberg. Doch mit der Linie 735 über Schönau, Neckarsteinach und Neckargemünd gibt es eine gute Alternative. Eine Möglichkeit ist auch der Umstieg auf die S-Bahn in Neckarsteinach.

> Die Wilhelmsfelder hingegen haben nur abenteuerliche Alternativen zu den Bussen der Linie 34. So schlägt die Fahrplanauskunft ein Umsteigen auf den Bus der Linie 628 nach Ladenburg vor. Von dort soll es dann mit der Regionalbahn nach Heidelberg gehen. Hier werden wohl Auto oder Taxi die erste Wahl sein.

> Die Neckargemünder haben zahlreiche Alternativen zu den Bussen der Linie 35, die heute nicht fahren werden. Sie können am Bahnhof auf die S-Bahnen und Regionalexpress-Züge nach Heidelberg ausweichen. Aber auch die Busse der 700er-Linien verkehren.

> Alle anderen Orte in der Region rund um Heidelberg sind vom RNV-Streik nicht betroffen – zumindest nicht direkt. So verkehren alle S-Bahnen der Deutschen Bahn und alle Regionalexpress-Züge im Neckar- und im Elsenztal.

> Für Heilbronn weist die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) darauf hin, dass alle Verbindungen der AVG von den Streiks betroffen sein werden, also auch die Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 im Raum Heilbronn. Die Linien S4, S41 und S42 können nicht durch die Heilbronner Innenstadt fahren. Ein- und Ausstieg sind nur am Heilbronner Hauptbahnhof (auf den DB-Gleisen) möglich. Dort verkehren die Linien S41/S42 von Gleis eins. Die Linien S41 und S42 halten zudem an der Station Heilbronn Sülmertor beziehungsweise verkehren bis beziehungsweise ab Neckarsulm Bahnhof auf ihrem regulären Routenverlauf. Im Bahnhof Neckarsulm nutzen die AVG-Stadtbahnen die Gleise eins bis drei (DB).

> Auch ab Neckarelz könnte der Streik Folgen haben: Die AVG rechnet für den gesamten Freitag auf den drei Linien S4, S41 und S42 mit Fahrtausfällen und Verspätungen wegen "der beschränkten Kapazitäten für den Bahnverkehr im Heilbronner Hauptbahnhof und der dynamischen Verkehrslage am Streiktag", wie es in der Mitteilung heißt. Die AVG empfiehlt Fahrgästen, die am Freitag Reiseziele in der Heilbronner Innenstadt haben, alternative Verkehrsmittel in Betracht zu ziehen.

> Die Busse in und um Sinsheim sin vom Streik wohl nicht betroffen: "Die Busverkehre der SWEG sind von den angekündigten ver.di-Streiks nicht betroffen", teilte Monika Eckenfels, Pressesprecherin bei der SWEG, mit. Und auch Palatina-Bus ist nicht betroffen: "Wir fahren fahrplanmäßig", sagte Cataldo Terrasi vom Standort Waibstadt auf Nachfrage.

Info: Alle Infos zu aktuellen Bus- und Bahnfahrten unter: www.bahn.de